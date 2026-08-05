Riješene nedoumice - nema odlaganja: Borac dan ranije dočekuje Velež

Poznat je novi termin utakmice između Borca i Veleža na startu nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Od petka do nedjelje biće odigrano prvo kolo nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.
Zbog obaveza Borca u Evropi, odnosno utakmice protiv bjeloruskog ML Vitebska u četvrtak, očekivalo se da će susret Banjalučana sa mostarskim Veležom, koji je bio zakazan za ponedjeljak (21.00), biti odgođen.
Međutim, ne samo da nije već su crveno-plavi na zvaničnom sajtu obavijestili da je susret sa "rođenima" zakazan za dan ranije i to u terminu od 18.30 časova.Izvor: FK Borac zvanični sajt
PREMIJER LIGA BiH - 1. kolo
Petak (7. avgust):
Željezničar -BSK (20.00)
Subota (8. avgust):
Sarajevo - Radnik (21.00)
Široki Brijeg - Sloga Meridian (21.00)
Nedjelja (9. avgust):
Borac - Velež (18.30)
Zrinjski - Čelik (21.00)
(MONDO)