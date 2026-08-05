Riješene nedoumice - nema odlaganja: Borac dan ranije dočekuje Velež

Poznat je novi termin utakmice između Borca i Veleža na startu nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Od petka do nedjelje biće odigrano prvo kolo nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Zbog obaveza Borca u Evropi, odnosno utakmice protiv bjeloruskog ML Vitebska u četvrtak, očekivalo se da će susret Banjalučana sa mostarskim Veležom, koji je bio zakazan za ponedjeljak (21.00), biti odgođen.

Međutim, ne samo da nije već su crveno-plavi na zvaničnom sajtu obavijestili da je susret sa "rođenima" zakazan za dan ranije i to u terminu od 18.30 časova.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

PREMIJER LIGA BiH - 1. kolo

Petak (7. avgust):

Željezničar -BSK (20.00)

Subota (8. avgust):

Sarajevo - Radnik (21.00)

Široki Brijeg - Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (9. avgust):

Borac - Velež (18.30)

Zrinjski - Čelik (21.00)

(MONDO)