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Riješene nedoumice - nema odlaganja: Borac dan ranije dočekuje Velež

Riješene nedoumice - nema odlaganja: Borac dan ranije dočekuje Velež

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Poznat je novi termin utakmice između Borca i Veleža na startu nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fk Borac dan ranije dočekuje Fk Velež Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Od petka do nedjelje biće odigrano prvo kolo nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Zbog obaveza Borca u Evropi, odnosno utakmice protiv bjeloruskog ML Vitebska u četvrtak, očekivalo se da će susret Banjalučana sa mostarskim Veležom, koji je bio zakazan za ponedjeljak (21.00), biti odgođen.

Međutim, ne samo da nije već su crveno-plavi na zvaničnom sajtu obavijestili da je susret sa "rođenima" zakazan za dan ranije i to u terminu od 18.30 časova.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

PREMIJER LIGA BiH - 1. kolo

Petak (7. avgust):

Željezničar -BSK (20.00)

Subota (8. avgust):

Sarajevo - Radnik (21.00)

Široki Brijeg - Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (9. avgust):

Borac - Velež (18.30)

Zrinjski - Čelik (21.00)

(MONDO)

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FK Borac FK Velež Premijer liga BiH

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