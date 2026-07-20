Debitant u PL BiH otvara sezonu! Određeni datumi i termini utakmica prvog kola

Čast da počnu novu sezonu bh. prvenstva imaju Željezničar i BSK, 7. avgusta od 20.00 časova.

Izvor: Promo/FSRS

Nova sezona Premijer lige BiH počeće 7. avgusta duelom Željezničara i debitanta BSK-a na Grbavici, objavila je danas TV Arena sport, nosilac prava kad je riječ o prenosima utakmica bh. elitnog ranga.

Kako je saopšteno, sarajevski "plavi" i banjalučki "romantičari" će na travnjak istrčati sa početkom u 20.00 časova.

Prvog dana vikenda, 8. avgusta, igraće se dva meča. Oba će početi u 21.00 čas, a parovi su Sarajevo – Radnik i Široki Brijeg – Sloga Meridian.

Za nedjelju je zakazan meč Zrinjski – Čelik (21.00), dok će Borac i Velež kolo zaključiti u ponedjeljak, 10. avgusta, na Gradskom stadionu od 21.00 čas.

PREMIJER LIGA BiH – 1. kolo

Petak (7. avgust):

Željezničar – BSK (20.00)

Subota (8. avgust):

Sarajevo – Radnik (21.00)

Široki Brijeg – Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja (9. avgust):

Zrinjski – Čelik (21.00)

Ponedjeljak (10. avgust):

Borac – Velež (21.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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