Ostaje li Borac bez Luke Juričića? Indonežani "bacili oko" na najboljeg golgetera Premijer lige BiH

Borac bi u nastavak sezone mogao da uđe bez prvog izbora u fazi napada.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

FK Borac mogao bi do kraja prelaznog roka da ostane bez Luke Juričića. Prvi izbor crveno-plavih u fazi napada postigao je u prošloj premijerligaškoj sezoni čak 27 golova, čime je ponio titulu najboljeg strijelca u Premijer ligi BiH. Ugovorom je za Borac vezan do ljeta 2027. godine, ali prema navodima iz daleke Indonezije, postoje indicije da bi predvodnik ove ekipe Banjalučana mogao put ove daleke zemlje.

Navodno, za usluge napadača rođenog 1996. zainteresovana je Persija iz Džakarte, klub koji je šest puta bio šampion Indonezije. Prema istim izvorima, ovaj klub bi u ofanzivnom smislu Juričića htio da upari sa Smailom Prevljakom, na kojeg je takođe bacio oko.

MACAN KEMAYORAN HUNT FOR A NEW FORWARD!



PERSIJA jadi salah satu tim yang menarik dipantau pergerakannya pada jendela transfer jelang ISL musim 2026/27.



Mereka pun sudah memperkenalkan beberapa rekrutan anyarnya baik lokal dan asing untuk musim baru nanti.



Dari rekrutan…pic.twitter.com/C0Djb8K02z — Indos FC (@IndosFC)July 17, 2026

Juričić je u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv Levskog na Gradskom stadionu, postigao pogodak iz jedanaesterca. Bilo je to dovoljno tek za remi (1:1), dok je u revanšu aktuelni šampion Bugarske deklasirao crveno-plave (4:0) i poslao ih u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Tamo ih čeka moldavski Petrokub, a prvi meč igra se 23. jula od 20.30 u Banjaluci. Ulaznice za ovaj dostupne su i putem interneta.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Kakvu je karijeru imao Luka Juričić

Luka Juričić je tokom omladinskih dana branio boje Zrinjskog i Širokog Brijega, nakon čega je u Hrvatskoj nastupao za Neretvanac i Šibenik prije nego što je u ljeto 2020. godine obukao dres Željezničara.

U klubu sa Grbavice ostao je 18 mjeseci nakon čega je gradio ino-karijeru. Redom je nastupao za Gimpo (Južna Koreja), Pjunik (Jermenija) i Kluž (Rumunija). Međutim, sezonu života odigrao je u banjalučkom klubu, vrativši se na teren nakon dugog odsustva zbog operacije koljena.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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