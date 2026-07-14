UŽIVO, LEVSKI – BORAC: Marinović promijenio formaciju - trojica u posljednjoj liniji!

Šampioni Bugarske i BiH daće odgovor na pitanje ko će se plasirati u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Borac u Sofiji traži mjesto u drugom kolu kvalifikacija za evropsku elitu!
Sa početkom u 19.30 časova po našem vremenu (20.30 po lokalnom), crveno-plavi će na rasprodatom stadionu "Georgi Asparuhov" u bugarskoj prestonici odmjeriti snage sa Levskim. Nije bilo pobjednika na banjalučkom Gradskom stadionu (1:1), pa tako ni jedan ni drugi tim neće imati prednost pred meč odluke.
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Sudi poznati arbitar sa Ostrva
Engleski sudija Endrju Medli delegiran je za revanš između Borca i Levskog.
Medli je rođen 5. septembra 1983. godine u Hadersfildu. Na listi FIFA nalazi se od 2015. godine, a tokom prošle sezone sudio je na 21 utakmici u engleskoj Premijer ligi.
Ukupno je od početka sudijske karijere odradio 134 utakmice u eliti na Ostrvu i 178 u Čempionšipu. Takođe, 32 puta je bio delegiran za utakmice Kupa, a svojevrsna kruna karijere mu je finale tog takmičenja iz sezone 2023-2024, kada su se na Vembliju sastali Mančester siti i Mančester junajted.Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia
Ćetković "puca" od optimizma
"Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu i pruža maksimum, pa će tako biti i sutra. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo igranja velikih evropskih utakmica. Ako budemo kompletni i ako budemo igrali timski, mislim da rezultat, naravno u našu korist, neće izostati", istakao je golman Borca Nikola Ćetković, koji je prošlog utorka upisao prvi evropski nastup za Borac još od 3. avgusta 2023. godine. Tada je, u domaćem duelu sa bečkom Austrijom, doživio tešku povredu koljena.Izvor: FK Borac
Šta je rekao Marinović pred bugarskim novinarima?
"Prva utakmica završena je neriješenim rezultatom, ali je meč mogao da ode i u jednom i u drugom smjeru. I Borac i Levski imali su svoje periode igre, vidjeli smo dvije kvalitetne ekipe. Analizirali smo taj meč i radili na stvarima koje su nam potrebne za ovaj revanš, tako da i sutra očekujem jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali sam uvjeren da će ekipa biti na nivou koji je potreban kako bismo se plasirali u naredni krug. Znali smo i prije izvlačenja parova da se radi o kvalitetnom rivalu, ali vjerujem da uz dobru igru možemo da ostvarimo prolaz u naredno kolo. Prvo poluvrijeme u Banjaluci smo odigrali veoma dobro i taj model igre želimo da prikažemo i u Sofiji", bile su riječi stratega Borca na konferenciji za novinare.Izvor: FK Borac
Za koga se odlučio Velaskez?
Trener Levskog Hulio Velaskez odlučio je da od prvog minuta zaigra Armstrong Oko-Fleks, strijelac izjednačujućeg pogotka u Banjaluci.
SASTAV: Vucov - Maikon, Serafimov, Dimitrov, Kamdem - Senteljes, Seržino, Trdin, Oko-Fleks - Reinaldo, Everton Bala.
Marinović izvršio dvije promjene
U odnosu na meč u Banjaluci, večeras od prvog minuta na terenu neće biti Mateja Deketa i Damira Hrelje.
Novajlije u prvoj postavi u odnosu na taj duel su Nemanja Jakšić i Amer Hiroš.
Istovremeno, strateg Borca odlučio se za promjenu formacije, tako da će Banjalučani večeras igrati sa trojicom u posljednjoj liniji.
SASTAV: Ćetković - Saničanin, Paskval, Jakšić - Erera, Jojić, Ogrinec, Rogan - Savić, Juričić, Hiroš.
Gledaoci u BiH bez mogućnosti da gledaju prenos
Ako Borac ne uspije...
... onda će se preseliti u drugu rundu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ga čeka poraženi tim iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici, igranoj u Moldaviji, nije bilo pobjednika (1:1).
Šta u slučaju uspjeha?
Ukoliko crveno-plavi budu uspješni u Sofiji, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona odmjeriće snage sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. U prvom meču, igranom na neutralnom terenu u Mađarskoj, ubjedljivo su trijumfovali gosti iz Rumunije (1:4).
DOBRO DOŠLI!
Dobro došli u MONDO prenos meča iz Sofije, koji počinje tačno za 90 minuta.