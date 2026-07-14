UŽIVO, LEVSKI – BORAC: Marinović promijenio formaciju - trojica u posljednjoj liniji!

Šampioni Bugarske i BiH daće odgovor na pitanje ko će se plasirati u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Borac u Sofiji traži mjesto u drugom kolu kvalifikacija za evropsku elitu!

Sa početkom u 19.30 časova po našem vremenu (20.30 po lokalnom), crveno-plavi će na rasprodatom stadionu "Georgi Asparuhov" u bugarskoj prestonici odmjeriti snage sa Levskim. Nije bilo pobjednika na banjalučkom Gradskom stadionu (1:1), pa tako ni jedan ni drugi tim neće imati prednost pred meč odluke.

Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo meč iz Sofije!