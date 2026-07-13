Borac stigao u Sofiju, Marinović i Ćetković poručili: Samo timskom igrom možemo u naredni krug!

"Vidjeli smo kvalitet Levskog u prvoj utakmici, ali i određene mane koje treba da iskoristimo", poručuju iz tabora Borca pred revanš meč sa Levskim.

Izvor: FK Borac

Prvih 90 minuta u Banjaluci završeno je bez pobjednika (1:1), pa će pobjednik dvomače banjalučkog Borca i Levskog biti određen u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se u utorak od 19.30 časova igra u Sofiji.

Crveno-plavi stigli su u glavni grad Bugarske gdje će pokušati da na rasprodanom stadionu "Georgi Asparuhov“ izbore prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, te tako osiguraju još najmanje šest evropskih duela ovog ljeta.

Pred duel u Sofiji trener Vinko Marinović rekao je da vjeruje da će njegova ekipa biti na nivou koji je potreban da se plasira u naredni krug.

"Prva utakmica je završena neriješenim rezultatom, tako da rezultat je ostao otvoren i sigurno da smo u toj prvoj utakmici vidjeli dvije kvalitetne ekipe. Svaka ekipa imala je određene svoje periode igre, meč je završen neriješeno, ali mogao je otići u jednom i u drugom pravcu. Mi smo naravno analizirali utakmicu i radili smo na onim stvarima koje su nam potrebne za ovu uzvratnu utakmicu, tako da i sutra očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali i vjerujem da će ekipa biti na nivou koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug. Što se tiče Levskog i prije samog izvlačenja znali smo da se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi, to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici. Međutim, isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da ovaj, uz dobru igru možemo ostvariti prolazak u naredno kolo", rekao je Marinović.

On je najavio da će u utorak uveče igrati smo najspremniji.

"To sam rekao i pred prošlu utakmicu- igraće samo igrači koji su najspremniji što se tiče tog modela igre. Naravno, mi smo igrali jako dobro to prvo poluvrijeme i to nam je naravno taj jedan model koji trebamo da zadržimo, odnosno da igramo i sutra na utakmici“.

Vidi opis Borac stigao u Sofiju, Marinović i Ćetković poručili: Samo timskom igrom možemo u naredni krug! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

Potom se strateg Borca vratio na ekipu Levskog.

"Tehnički jako dobri igrači koji imaju kvalitet, pogotovo u tim situacijama jedan na jedan. I ne samo to, mislim da i kompletna ekipa Levskog zaista ima dobar kvalitet. Moramo igrati timski, ne smijemo ostavljati prostora da mogu ti igrači doći do izražaja, tako da sigurno da nas sutra čeka jedna jako teška utakmica. Radili smo čitave sedmice na onim stvarima koje nam nisu bile dobre i na onima koje treba da radimo na ovoj utakmici, tako da očekujem da timski odigramo dobru utakmicu jer jednostavno ukoliko ne budemo igrali timski teško je doći doprolaza", zaključio je on.

Timsku igru apostrofirao je i golman Nikola Ćetković.

"Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu i uvijek ide na to da da svoj maksimum. Tako će biti i sutra. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo igranja velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo sutra kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati u našu korist, naravno", istakao je Ćetković.

Izvor: FK Borac

Golman crveno-plavih vratio se na teren poslije dvogodišnje pauze zbog teške povrede koljena.

"Toliko dugo sam bio odsutan da sam jedva čekao da se vratim na Gradski stadion. Dobro sam se spremio, i fizički i psihički, dobro se osjećam, imam podršku ekipe. Oni vjeruju u mene, ja vjerujem u ekipu, tako da mislim da je to najbitnije, da prvenstveno budemo svi zdravi kako bi mogli dati svoj maksimum. Što se tiče našeg sutrašnjeg protivnika, vidjeli smo i uvjerili smo se u njihove najbolje strane, takođe i u neke, hajde da kažem, mane koje svaka fudbalska ekipa ima. Znamo gdje su naše prednosti i trudićemo se maksimalno da ih iskoristimo sutra", poručio je on.

Fudbaleri Borca i u Sofiji će imati podršku svojih navijača.

"Mislim da, da svi koji prate fudbalski klub Borac znaju koliko Banjalučanima znači naš klub i koliko prate naše utakmice. Pokazuju i tim djelima gdje god Borac da igra, oni dolaze, bilo ih pet ili 105, nebitno, uglavnom uvijek su organizovani tu da nam daju maksimalnu podršku. Mi smo im naravno beskrajno zahvalni na tome, jedva čekamo da ih vidimo sutra, da čujemo njihovu pjesmu sa tribina. Daćemo svoj maksimum da odigramo što je bolje moguće za grad i klub i za njih, a svi koji nisu u mogućnosti da dođu, nadam se da će da budu kraj malih ekrana i da nam daju podršku", zaključio je Ćetković.