Duel na Gradskom stadionu privukao je više od 10.000 gledalaca, ali nije sve proteklo bez problema.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Borac i Levski remizirali su u Banjaluci 1:1 u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona, a susret bh. i bugarskog šampiona privukao je više od 10.000 gledalaca.

Ipak, na Gradskom stadionu nije sve proteklo bez problema. Iako je viđena rekordna posjeta u gradu na Vrbasu (tačno 10.102 gledaoca), bilo je i nesportskih stvari, pa nema sumnje da će UEFA imati posla nakon ovog meča.

Iz Levskog su saopštili da je krovna kuća evropskog fudbala već pokrenula disciplinski postupak.

"Obavještavamo vas da je UEFA pokrenula disciplinski postupak u skladu s članom 55 Disciplinskog pravilnika Evropske fudbalske asocijacije. Potencijalni prekršaji navijaač domaćih prijavljeni su od strane posmatrača organizacije FARE. Oni se odnose na član 14 Disciplinskog pravilnika – 'Rasizam i/ili drugo diskriminatorno ponašanje', tačnije na uvredljivo skandiranje publici na etničkoj osnovi", navode iz bugarskog šampiona, ali i prećutkuju i zaboravljaju činjenicu da je sličnih povika bilo i od strane njihovih navijača.

Vidi opis Hoće li UEFA kazniti Borac? Levski se žalio, pokrenut disciplinski postupak! (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 11 11 / 11

"Zvanični izvještaji sa utakmice, u kojima delegat susreta nije nedvosmisleno potvrdio tvrdnje posmatrača FARE-a, biće dostavljeni Kontrolnom, etičkom i disciplinskom tijelu UEFA-e radi donošenja odluke. Iako u ovom trenutku nije poznato kakvu bi odluku disciplinski organi UEFA-e mogli donijeti u ovom slučaju, iz Evropske fudbalske asocijacije snažno preporučuju da se ne prodaju ulaznice za narednu gostujuću utakmicu Levskog u UEFA-inim klupskim takmičenjima dok ne bude donesena disciplinska odluka. Klub ima rok da dostavi svoje izjašnjenje o navodnim prekršajima. Uvjeravamo naše navijače da će Levski učiniti sve što je u njegovoj moći da izbjegne eventualnu kaznu koja bi naše pristalice lišila mogućnosti da prisustvuju sljedećem gostovanju u Evropi. Klub će blagovremeno obavijestiti javnost o konačnom ishodu ovog slučaja, a ujedno još jednom pozivamo naše navijače da se uzdrže od bilo kakvih rasističkih i diskriminatornih ispada", navodi se u saopštenju Levskog.

Takođe, problem za "disciplince" UEFA mogla bi da predstavlja i činjenica da je na kraju utakmice na Zapadnoj tribini došlo do koškanja navijača u sektoru u kojem su bili i navijači Levskog, kao i požar koji je izbio u drugom poluvremenu, koji su vatrogasci ekspresnom reakcijom uspjeli da ugase.

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U vidu treba imati i to da su na pojedinim dijelovima tribina bili zakrčeni prolazi, što UEFA takođe ocjenjuje kao lošu organizaciju meča. Vidjećemo i kakav će biti epilog u vezi sa istočnom tribinom, koja je nedavno natkrivena, ali je sporna upotrebna dozvola.