Borčevi potencijalni rivali odigrali prve mečeve: Rumuni zakoračili u 2. kolo, Albanci sa igračem manje odbranili remi

Mogući rivali Borca u Ligi šampiona i Konferencijskoj ligi odigrali su ove srijede prve evropske mečeve.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca remizirali su sinoć sa Levskim rezultatom 1:1 u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugoj kvalifikacionoj rundi ukrstiti koplja sa bjeloruskim ML Vitebskom ili rumunskom Univerzitateom iz Krajove. Nakon prvog odmjeravanja snaga, tome je bliži aktuelni šampion Rumunije, koji je savladao Bjeloruse na neutralnom terenu u Mađarskoj (1:4) i zakoračio u drugu rundu.

Meč je obilježio palestinski napadač Asad Al Hamlavi, koji je u ovom duelu bio dvostruki strijelac. Oba pogotka postigao je u prvom minutu, i to sa bijele tačke. Prvi put je golmana Pavela Pavljučenka nadmudrio u 24. a potom i u 43. minutu. Sudbinu nemoćnih

Rumune je, inače, u 4. minutu do prednosti odveo Stefan Bajaram, dok je jedini gol za "kladioničare" iz Bjelorusije postigao Viktor Gromiko u 20. minutu. Na kraju, sudbinu nemoćnih Bjelorusa zapečatio je Stiven Nsimba pogodivši u petom minutu nadoknade. Revanš će se igrati sljedeće srijede na stadionu "Jon Oblemenko" u Krajovi.

Ako Borac ne bude uspješan u dvomeču sa Levskim, preseliće se u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tamo ga čeka poraženi iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije, a poslije večerašnjih 90 minuta, semafor je pokazivao 1:1.

Aktuelni prvak Moldavije je već u prvom minutu šokirao Albance, nakon što je poentirao Petru Popesku. Egnatija se, međutim, vratila u igru u 35. minutu pogotkom Altina Krjezijua, ali je u prvom minutu nadoknade ostala sa igračem manje jer je direktan crveni karton dobio Albano Aleksi.

Ipak, i sa desetoricom je Egnatija uspjela da odbrani remi pred revanš koji će se igrati 15. jula na Egnatija Areni u Rogožini.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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