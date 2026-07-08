Rekordna posjeta na Gradskom stadionu: Više od 10 hiljada gledalaca na meču Borca i Levskog u Banjaluci

Utakmica između Borca i Levskog (1:1) privukla je veliki broj gledalaca u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Prema dostupnim podacima crveno-plavi su oborili rekord po posjećenosti kada su u pitanju evropske utakmice u modernom formatu takmičenja pod okriljem UEFA.

Naime, iako UEFA još nije objavila tačan broj gledalaca, drugi relevantni izvori, kao što je “BBC“ i “SkySports“ su izvjestili da je sinoćnjoj utakmici između Borca i Levskog prisustvovalo 10.102 gledaoca, što predstavlja najveću posjetu na Borčevim domaćim evropskim utakmicama. Taj broj praktično odgovara punom kapacitetu Gradskog stadiona u Banaluci za evropske utakmice, koji iznosi oko 10.000 mjesta, prenijele su "Nezavisne novine".

Prije dvije godine kada je Borac pisao istoriju u Evropi doguravši do osmine finala Lige konferencija, Gradski stadion je takođe bio dobrano popunjen, ali cifra do 10.000 gledalaca nije pređena.

Recimo protiv Rapida je bilo prisutno 9.652 gledalaca, a značajne posjete su i one protiv PAOK-a (9.500) i Olimpije (8,406), ali prema dostupnim zvaničnim podacima nijedan nije imao veću evidentiranu posjetu od 10.102 gledaoca protiv Levskog, ako je vjerovati uglednom “BBC“ i “SkySportsu“, ali i prema podacima specijalizovanih statističkih servisa.

(MONDO, Nezavisne)