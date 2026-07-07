Štoper Levskog: Remi je najrealniji rezultat, pune trifine u Sofiji biće nam dodatan motiv!

Defanzivac Levskog Nikola Serafimov iznio je utiske nakon remija sa Borce u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Dvomeč Borca I Levskog u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona definitivno će biti odlučen za sedam dana u Sofiji nakon što su bugarski šampion I prvak BIH remizirali 1:1 u utorak uveče u Banjaluci.Poveo je Borac golom Luke Juričića iz jedanaesterca polovinom prvog dijela, ali su Bugari ekspresno u nastavku izjednačili početkom drugog poluvremena, a onda proopustili I nekoliko prilika za potpuni preokret.

Defanzivac Levskog Nikola Serafimov poslije meča ocijenio je da je remi najpravedniji ishod.

“Ne mislim da je Borac bio bolji u prvom poluvremenu nego smo mi imali neke greške u kreiranju napada tako da nismo uspjeli da se stabilizujemo i dogodio se taj penal. U drugo poluvrijeme smo ušli dobro, postigli gol I imali još nekoliko prilika, ali sve u svemu remi je realan rezulttat i sve će se odlučiti u revanšu”, rekao je Serafimov.

Slijedi revanš za sedam dana u revanšu, a on smatra da uz podršku navijača Levski može u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

“Kao svaki put kada igramo kod kuće to je predivna atmosfera, pogotovo u evropskim utakmicama. To će nam biti dodatan motiv da postignemo ono što želimo, a to je prolazak dalje”, zaključio je Serafimov.