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Nikola Kalinić emotivniji nego ikad: "Pravio sam greške, gluposti i budalaštine, ali nikad nisam odustajao"

Nikola Kalinić emotivniji nego ikad: "Pravio sam greške, gluposti i budalaštine, ali nikad nisam odustajao"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Kalinić se prvi put oglasio o odluci da završi karijeru

Nikola kalinic objavio kraj karijere na instagramu Izvor: MN PRESS

Najznačajniji košarkaš u novijoj istoriji Crvene zvezde, Nikola Kalinić (34), oglasio se prvi put od svog iznenadnog povlačenja i objasnio odluku da završi karijeru.

"To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam nevjerovatnu sreću da sve što sam ikada želio, uspio sam da uradim. Upoznao sam svijet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se. Pravio sam greške i gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao. Uvijek sam vjerovao da ću sledeću utakmicu biti bolji, pametniji", napisao je Kalinić.

"Često nisam bio lagan, ali imam svoje principe"

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

"Uvijek sam se trudio da budem iskren i pošten prema košarci, prema klubu, prema sebi i mislim da sam u većini slučajeva uspio i da sam i tu imao sreću da mi se sve vrati. Jedna luckasta glava iz Subotice i nevjerovatna želja za uspjehom".

"Hvala svima na podršci, pohvalama, kritikama. Hvala mojim saigračima, trenerima, ljudima u klubovima, navijačima i svim ostalima koji su bili dio mog puta. Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem. Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima. Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama", napisao je Kalinić.

Kalinić će ostati u Crvenoj zvezdi kao pomoćni trener i tako će započeti novo poglavlje u klubu čija je najveća legenda u 21. vijeku. Popularni Kalina odlazi kao osvajač dvije ABA lige, dvije titule prvaka Srbije, četiri Kupa Radivoja Koraća i još niza trofeja u inostranstvu, uključujući i onaj najveći - pehar Evrolige osvojen sa Fenerbahčeom 2017. godine.

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00:21
Nikola Kalinić i navijači Crvene zvezde
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Nikola Kalinić

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