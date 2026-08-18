Crvena zvezda se oglasila zbog odluke Nikole Kalinića da okonča igračku karijeru i posvetu se trenerskom poslu

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Srpski košarkaš Nikola Kalinić riješio je da se penzioniše i započne novo poglavlje - postaće pomoćni trener u Crvenoj zvezdi. Zbog odluke doskorašnjeg reprezentativca Srbije oglasio se i klub sa Malog Kalemegdana. U emotivnom pismu javnosti crveno-bijeli su govorili o važnosti rođenog Subotičanina za Zvezdu.

"Jedan od najvećih igrača u istoriji Crvene zvezde Nikola Kalinić završio je u ponedjeljak prebogatu i veliku igračku karijeru. "Kalina" je veliki dio igračke karijere i najbolje godine dao našoj Crvenoj zvezdi i pomogao joj da dođe do novih visina i brojnih trofeja!

Vidi opis Zvezda se poklonila Kaliniću: "Dao si najbolje godine našem klubu, hvala ti za sve" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Bane T. Stojanović / ATA images Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zvezdaši, ali i svi ljubitelji košarke u Evropi i Srbiji, znaju šta je Nikola Kalinić donosio. Bio je čovjek koji daje sve na terenu i donosio je sve: koševe, skokove, asistencije, požrtvovanje, borbenost, čvrstu igru u odbrani i znanje koliko je teško, ali i lijepo nositi dres Crvene zvezde", napisali su iz kluba o Kaliniću, pa dodali:

"Nikola Kalinić je rođen 8. novembra 1991. godine u Subotici. Tu je i počeo karijeru kao igrač Spartaka, kasnije je bio igrač Radničkog, Vojvodine, Fenerbahčea, Valensije, Barselone… i Crvene zvezde, u kojoj je igrao u tri navrata (287 utakmica, 2.646 poena).

Osvojio je dvije tripla krune i dva Kupa Radivoj Korać, uz brojne nezaboravne momente, počev od trojke u trećoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige protiv Partizana, koja je započela seriju od 12:0, pa trojke u praznom Pioniru u petoj utakmici finala plej-ofa 2022. godine, do nezaboravnog poluvremena u Milanu prošle sezone, gdje je u 20 minuta radio sve, pokrenuo cijeli tim i podsjetio ko je i šta je bio.

Izvor: Profimedia

Karijera u kojoj je osvojio Evroligu 2017. godine i bio igrač finalne utakmice, uz još 19 klupskih i individualnih trofeja, srebrne medalje na SP i OI (2014. i 2016. godine) - završava se u crveno-bijelom!"

Nikola Kalinić donio je odluku da ostane u Beogradu i da se posveti trenerskom poslu.

"Onu novu, trenersku, počinje takođe u svojoj Crvenoj zvezdi. Nikola Kalinić će naredne sezone, u skladu sa dogovorom koji su postigli predsjednik kluba Željko Drčelić i novi trener Ibon Navaro sa Nikolom - biti jedan od trenera u stručnom štabu KK Crvena zvezda i i dalje ostaje dio svog kluba - Crvene zvezde! Njegovo iskustvo, košarkaško znanje i pobjednički mentalitet biće od neprocjenjivog značaja za prvi tim i cijeli klub.

Kalina, hvala ti za sve, svaki koš, trofej i kap znoja koje si dao Crvenoj zvezdi i srećno na novom početku u crveno-bijelom", piše u objavi kluba.