Dosadašnji košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić završio karijeru i postao pomoćni trener, a čini se da klub neće tražiti njegovu zamjenu jer je bio spreman za rastanak.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostaje bez Nikole Kalinića u igračkom kadru, ali dobija Nikolu Kalinića u stručnom štabu! Jedan od ljubimaca navijača crveno-bijelih odlučio je da završi profesinalnu karijeru i posveti se trenerskom poslu, a u ovom trenutku djeluje da to neće uticati previše na tim Zvezde za narednu sezonu.

Prethodnih nedelja pisalo se o Kalinićevom odlasku iz kluba i novim opcijama koje mu se otvaraju, ali je Nikola odlučio da na kraju trećem mandata u voljenom klubu odsvira kraj karijere. Seli se na mjesto pored terena, u stručni štab Ibona Navara, gdje će pokušati da pomogne u upravljanju već formiranim rosterom od kojeg se očekuje plasman u doigravanje Evrolige.

Za sada je malo vjerovatno da će Zvezda nakon ovakve Kalinićeve reakcije izaći na tržište i tražiti njegovu zamjenu, pa se može reći da je ekipa već "sklopljena". Ostaje samo period priprema, pa uigravanje i zatim mečevi - na kojima će prepoznatljiva energija Nikole Kalinića dolaziti sa mjesta na klupi.

Ko će igrati za Crvenu zvezdu?

Čini se da Crvena zvezda vće ima formiran igrački kadar za narednu sezonu i tu se nalazi 16 imena, ukoliko ne računamo omladince koji će povremeno biti priključivani prvom timu. Ibon Navaro ima dovoljno opcija na svakoj poziciji, posebno ako se ima u vidu da nekoliko igrača može da pokrije više različitih uloga.

Bekovsku liniju crveno-bijelih u narednoj sezoni činiće Kris Džouns, Nik Vejler-Bab, Stefan Miljenović, Džared Batler, Tajson Karter i David Kramer. Njima bi eventualno mogao da se priključi i mladi Andrej Bjelić koji je prije nekoliko dana stigao iz Rel Madrida, a koji će vjerovatno imati ulogu u domaćim takmičenjima.

Vidi opis Da li Crvena zvezda traži zamjenu za Nikolu Kalinića? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Poziciju tri i u narednoj sezoni pokrivaće Džordan Nvora i Ognjen Dobrić, uz dodatak Nikole Đurišića koji se prethodnih mjeseci sa Crvenom zvezdom samo pripremao za izazove u Evroligi. Kalinić je u prethodnoj sezoni trošio dio minuta na trojci, gdje sada ima dovoljno opcija, ali i na četvorci gdje Zvezda nema nova lica već samo starosjedioce u klubu.

Krilni centri Crvene zvezde u narednoj sezoni biće Čima Moneke, Semi Odželej i Dejan Davidovac, dok će na centarskoj poziciji biti Džontana Motli, Ebuka Izundu, Vojin Medarević i Patrik Boldvin Džunior kojeg tek treba da vidimo u evropskoj košarci. On stiže iz NBA lige i ostaje nepoznanica da li ga Ibor Navaro vidi samo kao klasičnu peticu ili i na drugim mjestima.

Zvezda bi tokom sezone povremeno mogla da računa i na Ognjena Simjanovskog i Alekseja Nedeljkovića, koji su već osjetili čari igranja u crveno-bijelom dresu. Naravno, njihova minutaža će zavisiti od rezultata Crvene zvezde i realnije je da budu dio ekipe kada Ibon Navaro "precrta" određeni broj stranaca za domaća takmičenja.

Kakva uloga čeka Kalinića?

Kao što je već poznato, Nikola Kalinić postaje pomoćni trener Crvene zvezde. Kao je sam saopštio, on će u naredne dvije godine biti na klupi crveno-bijelih, a rad u stručnom štabu Ibona Navara dolazi praktično odmah nakon igračkih dana. Kalinić ima u planu da započne školovanje i da tokom mandata pomoćnog trenera stekle potrebne licence za vođenje tima.

Jasno je i da će Nikola Kalinić biti veoma važan faktor u novom stručnom štabu Crvene zvezde, jer je njegova priroda takva. Kao igrač bio je jedan od najinteligentnijih u Evroligi, a zbog veoma bliskih odnosa sa većinom košarkaša koji će naredne sezone nositi crveno-bijeli dres biće prava spona između igrača i trenera. Očigledno je plan Nikole Kalinića da se u budućnosti bavi trenerskim poslom i samostalno, pa će biti zanimljivo vidjeti koliko može da utiče na zamisli španskog stručnjaka Ibona Navara koji je prije nekoliko nedjelja preuzeo Zvezdu.

Bonus video:

Pogledajte 00:14 Delije skandiraju Nikoli Kaliniću Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)