Nikola Kalinić završio karijeru!

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde i dugogodišnji reprezentativac Srbije Nikola Kalinić završio je iznenada košarkašku karijeru.

Izvor: MN PRESS

Nikola Kalinić je iznenada objavio da je završio igračku karijeru i da će nastaviti da se bavi košarkom kao trener u Crvenoj zvezdi. Oglasio se i istakao da želi da bude blizu Beograda i da zbog životne situacije bira ovakav korak.

"Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili dio lude vožnje", napisao je Kalinić.

Nikola Kalinić je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa Crvenom zvezdom koji mu je garantovao još godinu dana saradnje. Bilo je riječi prvo da će se preseliti u Španiju, zatim da će možda nastaviti sa košarkom u timu Vojvodine, ali on je sa 34 godine riješio da stavi tačku.

Nikola Kalinić - jedinstven

Nikola Kalinić je rođen u Subotici u sportskoj porodici pošto je njegov otac Zoran bio uspješan stonoteniser, a majka Dragica bivša rukometašica. Počeo je da igra košarku u rodnom mjestu u Spartaku, a onda je godinu dana proveo u Novom Sadu i dvije u Vojvodini. Nakon sezone u Radničkom iz Kragujevca prvi put je došao u Crvenu zvezdu 2014. godine.

Nakon sjajne sezone u kojoj se probio prešao je u Fenerbahče kod Željka Obradovića, a u pet godina tamo imao je i najveće uspjehe. Osvojio je Evroligu 2017. godine, kada je bio najbolji strijelac F4 turnira. Nakon toga je odigrao sezonu u Valensiji, pa još jednu u Crvenoj zvezdi, da bi prešao u Barselonu. Došao je 2024. u Crvenu zvezdu i potpisao trogodišnji ugovor, ali je odigrao samo dvije sezone.

Bio je simbol reprezentacije godinama i uspio je da osvoji bronzu na Univerzijadu u Kazanju 2013. godine, kao i srebro na Mediteranskim igre u Mersinu istog ljeta, da bi već godinu dana kasnije igrao u timu Srbije koji je bio drugi na Svjetskom prvenstvu u Španiji 2014. Posljednju medalju sa nacionalnim timom upisao je 2016. u Riu na Olimpijskim igrama.

(MONDO)

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