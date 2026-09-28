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Barbarez zadovoljan putem kojim idu "zmajevi": Zadivljuje me ta hrabrost!

Barbarez zadovoljan putem kojim idu "zmajevi": Zadivljuje me ta hrabrost!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Selektor "zmajeva" zadovoljan poslije pobjede 4:2 u Rumuniji.

Sergej Barbarez Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BIH osvojila je važna tri boda u Ligi nacija savladavši Rumuniju u Bukureštu.

Nakon prvi pola asata imali su zmajevi dva gola prednosti, uzvratili su na nalet Rumuna, a onda upisali trijumf 4:2 u meču koji su kontrolisali gotovo cijelo vrijeme, uz jednu malu "zadršku" poslije 2:0.

Nakon svega selektor BIH Sergej Barbarez bio je zadovoljan sa izdanjem svoje ekipe.

"Kao što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju i ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo šta nam znači jedno Svjetsko prvenstvo, to iskustvo, sad konačno imamo i tu hrabrost, hrabrost koja se tiče igre s loptom. Svako živ na terenu želi da je ima i to je veliki plus za jednu ekipu", rekao je Barbarez.

Za ovaj meč promijenio je formaciju i počeo sa jednim napadačem, a pojačao centralni dio veznog reda u kojem su bili Mahmić, Gigović i Bašić. Ispostavilo se da je to bila odlična odluka.

"Ermin je malo defanzivniji igrač nego Ermedin, ali i sa Gigovićem sam dobio. Imali smo tri vrlo dinamična igrača. To je bila ideja, loptu spustiti sa njima koji su tehnički isto vrlo dobri, koji imaju ta ponavljanja po čitavom terenu. Fizički su spremni i to se vidjelo. Kažem vam, ta hrabrost mene zadivljuje i to je najvažniji put sada za nas".

Selekcija BIH sada ima četiri boda i zauzima drugu poziciju iza Švedske koja je prva u grupi sa šest bodova. Upravo je Švedska sljedeći protivnik „zmajeva“, a duel u Zenici biće i poseban jer će to biti oproštajna utakmica Edina Džeke.

"Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa četiri, ako je moguće sa šest bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa Edinom, i radi njega, naravno, pokušati napasti ta nova tri boda. Biće sigurno atmosfera dobra, biće sad ovih četiri-pet dana euforija u državi. Ali bićemo koncentrisani, bićemo spremni i idemo naravno na tri boda u Zenici", poručio je Barbarez.

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Tagovi

zmajevi Sergej Barbarez Liga nacija Fudbalski savez BiH reprezentacija BiH

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