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Sergej Barbarez treći najdugovječniji selektor BiH: Naredna "meta" Blaž Slišković, a Safet Sušić je daleko

Sergej Barbarez treći najdugovječniji selektor BiH: Naredna "meta" Blaž Slišković, a Safet Sušić je daleko

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sadašnji predvodnik "zmajeva" odradio je do sada 27 utakmica, po čemu je treći najdugovječniji selektor u istoriji državnog tima.

Sergej Barbarez treći najdugovječniji selektor BiH Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia

Fudbaleri BiH odigrali su u petak uveče prvi meč u novoj sezoni Lige nacija. U okviru B divizije "zmajevi" su u Varšavi remizirali sa Poljskom bez pogodaka. Bio je to ukupno 27. selektorski meč za Sergeja Barbareza, koji je tako postao treći najdugovječniji trenerski predvodnik "zmajeva"!

U glavnom gradu Poljske rođeni Mostarac je prestigao Mišu Smajlovića, koji je na klupi bh. reprezentacije bio od januara 2000. do oktobra 2001. godine. Za to vrijeme je odradio 26 utakmica, a poslije premijernog meča bh. reprezentacije u Ligi nacija "gleda u leđa" Barbarezu čija je naredna "meta" Blaž Slišković.

Popularni Baka je predvodio reprezentaciju BiH od kraja marta 2002. do sredine oktobra 2006. godine. Sa klupe je posmatrao 37 mečeva, a na prvom mjestu je Safet Sušić, koji je u periodu od kraja decembra 2009. do novembra 2014. godine stigao da odradi 49 utakmica.

Barbarez je, inače, kao selektor BiH upisao 9 pobjeda, 8 remija i 10 poraza. Prvu narednu šansu da ostvari jubilarni 10. trijumf imaće sutra uveče u Bukureštu, gradu u kojem je u martu 2025. godine ostvario prvu selektorsku pobjedu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi BiH fudbal treneri Sergej Barbarez

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