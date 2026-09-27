George Hadži hvali "zmajeve", ali ističe: Igramo kući i želimo pobjedu, to je smjer kojim treba da idemo!

Selektor Rumunije najavio je meč sa reprezentacijom BiH (ponedjeljak, 20.45).

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Fudbalska reprezentacija BiH u ponedjeljak uveče nastavlja takmičenje u B diviziji Lige nacija.

Izabranici Sergeja Barbareza će sa početkom u 20.45 časova na Nacionalnom stadionu u Bukureštu, istom onom gdje je rođeni Mostarac upisao prvu selektorsku pobjedu, biti gosti Rumunije. Dva puta su "zmajevi" nadigrali i porazili Rumune u kvalifikacijama za prethodni Mundijal, što je dovoljan poziv na oprez u ovoj selekciji kojom kao selektor komanduje legendarni George Hadži.

"Bosna i Hercegovina je napravila ogroman napredak prethodnih godina. Jasno je da se na ovaj način mlađi igrači razvijaju. Zasluženo je otišla na Svjetsko prvenstvo, dobila je dosta samopouzdanja, psihički je jača. Ima jako dobrog selektora. Igrači su puni samopouzdanja, što je i očekivano kada imate ovakve rezultate", pohvalno je na konferenciji za novinare govorio jedan od najboljih rumunskih igrača u istoriji, a prenio Sport1.

Zbog kazne izrečene rumunskom Savezu, utakmica će se igrati bez prisustva publike.

"Da, igramo bez navijača, a voljeli bismo da igramo pred njima jer nas oni čine boljim. Navijači su nam važni, ali tako je kako je. Bosna i Hercegovina izgleda mnogo bolje nego posljednji put kada je bila ovdje, to je ekipa koja je igrala na Svjetskom prvenstvu. Međutim, sigurni smo da bez obzira na sastav BiH moramo da idemo na pobjedu, jer igramo kući. Ne znam kako će utakmica izgledati, ali prije dvije godine Rumunija je bila mnogo bolja i non stop napadala", istakao je Hadži, nastavivši:

"Jedino što je važno je uspjeh. Prvi smjer kojim treba ići je pobjeda. Shvatamo gdje smo, šta još moramo da uradimo, šta još moramo da poboljšamo. U fudbalu, sve traje jedno veče."

Hadži najviše nada, u napadačkom smislu, polaže u prvotimca PSV-a Denisa Mana, koji je na 46 mečeva u rumunskom dresu postigao 12 golova. Posljednji je upisao prije dvije večeri u porazu od Švedske (2:1) na startu Lige nacija.

"Iz moje perspektive, Denis Man je napadač. Igrač može biti da bude krilo, centralni napadač... To nije osnovna pozicija, ali se zove svestranost. On može da igra tu, kao dokaz da je postigao gol, tako da je dobro odigrao. On nije krilo, on je napadač. Profil napadača, 80% vremena, jeste da postigne gol ili asistira. Vezni igrači moraju da se oporave i dodaju, defanzivci moraju dobro da brane. Tako ja vidim stvari. To se zove svestranost."

(mondo.ba/Sport1)

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