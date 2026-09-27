Partizan našao zamjenu za Vilisa? Miljenik Grobara pred povratkom u Humsku

Bivši košarkaš Partizana Bandža Si ponovo bi mogao da obuče crno-bijeli dres.

Izvor: TERESA SUAREZ/EPA

Bivši košarkaš Partizana Bandža Si je pred povratkom u Humsku. Iako je ovog ljeta trenirao sa Parnim valjkom, nije uspio da postane dio tima, a činjenica da u međuvremenu nije pronašao angažman možda bi mogla da pomogne crno-bijelima.

Partizanu je "kratka klupa" postala problem u drugom minutu prvog kola Evrolige. Derek Vilis se povrijedio u drugom minutu utakmice i van terena će biti tri do četiri nedjelje, najavio je klub. Zbog toga crno-bijeli hitno moraju da pronađu zamjenu na poziciji "četiri", a kako stvari stoje, to bi moglo da bude dobro poznato lice - Bandža Si, javlja "Basketball sphere".

Kad je Partizan u pitanju, Derek Vilis je van terena, ali to nije jedini problem za Đoana Penjaroju. Van stroja ostaje Vanja Marinković, koji se oporavlja od operacije Ahilove tetive, a u prvom evroligaškom duelu timu nije mogao da pomogne ni Žofri Lovernj zbog povrede lista.

Kad je Bandža Si igrao za Partizan?

Iako Partizan u stroju i dalje ima Džabarija Parkera, čini se da najskuplji košarkaš u istoriji Partizana neće biti iskorišćen. S druge strane, Si je već trenirao sa ekipom i dobro poznaje rad tima, pa su šanse da se priključi ekipi velike. Ujedno, Bandža Si je poznavalac Parnog valjka i ne krije da je njegov navijač.

U Partizanu je bio u sezoni 2018/19, kad je tim vodio Andrea Trinkijeri. U međuvremenu je nosio dresove Andore, Metropolitana, Pariza i Oradee.

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