Partizan se hitno oglasio: Objavili šta se desilo sa Vilisom, čeka ga pauza

Derek Vilis će morati da pauzira najmanje tri do četiri nedjelje jer je na otvaranju Evrolige u meču sa Olimpijom iz MIana doživio povredu zgloba noge.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan se zvanično oglasio zbog zdravstvenog stanja Dereka Vilisa. Iskusni američki krilni centar povrijedio se u drugom minutu sezone kada je doživio povredu zgloba u meču sa Olimpijom iz MIlana. Ostao je na terenu samo četiri minuta na otvaranju Evrolige, a sada će morati na pauzu.

Vijesti o njemu su dobre zato što povreda nije ozbiljnije prirode, ali sa druge strane neće ni odmah moći na teren Vilis. On će morati da sačeka tri do četiri nedjelje da se vrati.

"Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis podvrgnut je danas detaljnim ljekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahtijeva pauzu od nekoliko nedjelja. Kroz tri do četiri nedjelje, Vilis će ponovo proći detaljne ljekarske preglede, kada će biti urađena nova procjena i potvrda konačnog vremena oporavka", navodi se u saopštenju Partizana.

Bez Vilisa u timu tokom skoro cijelog meča ekipa Đoana Penjaroje je uspjela da i bez njega pobijedi. Pogledajte momenat kada se Derek Vilis povredio:

Pogledajte 00:14 Derik Vilis povreda Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

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