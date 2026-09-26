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"Ništa nismo krivi": Oglasio se šeik iz Mančester sitija nakon vijesti da se klubu oduzimaju titule

"Ništa nismo krivi": Oglasio se šeik iz Mančester sitija nakon vijesti da se klubu oduzimaju titule

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Haldun Al Mubarak se oglasio ispred Mančester sitija i istakao da njegov klub nije skrivio ništa i da mu neće biti oduzimani bodovi i titule.

Predsjednik Mančester sitija o mogućoj kazni za klub neće nam oduzeti titule Izvor: EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL

Nakon najava da će Mančester siti ostati bez osvojenih titula, da će biti izbačen iz Premijer lige i surovo kažnjen sada se oglasio Haldun Al Mubarak. Predsednik Sitija se javio nakon što je presuđeno da je klub kriv za 114 od 115 članova optužnice.

Siti je prekršio finansijska pravila Premijer lige, a prije nego što će "građani" uložiti žalbu Mubarak je istakao da neće dozvoliti da se potkopa napredak kluba i dodao da Siti nije kriv.

"Molim vas da pažljivo pročitate izjavu koju smo dali u petak i izjavu koju smo objavili u februaru 2023. Svaka riječ je važna i još uvijek vrijedi. Dok su neki požurili da izvuku vlastite zaključke i dok je oko nas mnogo buke, ništa se nije promijenilo. I prije smo se zajedno suočavali s izazovima i pobjeđivali. I dalje postoje mnogi koji žele da potkopaju zamah našeg kluba. Nećemo im dati tu priliku, ništa nismo krivi", poručio je predsjednik Sitija u pismu navijačima.

Klub navodi da postupak još nije gotov i tvrdi da još uvijek nisu proglašeni krivim. Takođe je navedeno da je slučaj pod strogom tajnošću i da se nadaju da će odluka biti donesena nezavisno i pravedno.

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Mančester siti fudbal Premijer liga

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