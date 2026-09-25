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Kome će pripasti pehari ako ih oduzmu Mančester sitiju?

Kome će pripasti pehari ako ih oduzmu Mančester sitiju?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mančester siti se suočava sa najtežim trenucima u klupskoj istoriji i mogao bi da ostane bez osvojenih trofeja, a to je vijest koja će obradovati neke druge timove.

Kome pripadaju pehari ako ih oduzmu Mančester sitiju Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Mančester siti je navodno proglašen krivim za varanje i prema pisanju portala "Atletik" za 114 od 115 optužbi je kriv. Čeka se još uvijek zvanična presuda. Ali, za slučaj da njihove nove žalbe ne budu usvojene prijeti im čak i oduzimanje titula. Pošto se radi o optužbama za finansijske malverzacije u periodu od 2009. do 2018. godine dogodile bi se i neke velike promjene u engleskom fudbalu.

To se prvenstveno odnosi na druge klubove kojima bi sada pripali svi trofeji koje je Siti nelegalno stekao. Tačnije, koje je stekao putem raznih malverzacija. Ukoliko se to zaista dogodi, ovo su neke od najznačajnijih promjena na ostrvu. Dakle, trofeji bi retroaktivno pripali drugim klubovima.

  • 2011/12 - Trofej Premijer lige bi otišao u ruke Mančester Junajteda i ser Aleksa Fergusona. To bi "izbrisalo" čuveni gol Serhija Aguera za titulu i donijelo čuvenom Fergiju novi trofej.
  • 2013/14 - Pehar Premijer lige bi otišao u ruke Liverpula. Tako bi došlo i do "brisanja" onog čuvenog klizanja Stivena Džerarda protiv Čelsija i jedan od najboljih igrača u istoriji "crvenih" bi u karijeri ipak imao domaći trofej. Ujedno bi to značilo i da je Brendan Rodžers menadžer sa titulom.
  • 2017/18 - Titula Premijer lige pripala bi Mančester Junajtedu i Žozeu Murinju koji bi tako stigao do četvrtog premijerligaškog pehara u karijeri. U toj sezoni je ekipa Pepa Gvardiole dominirala, a Junajted je završio kao drugi.

Trofeji u kupovima

To je to što se tiče Premijer lige, za spomenuti period, ali bi do "podjele trofeja" došlo i kada su u pitanju takmičenja u Kupovima.

  • 2011. FA Kup - Pehar bi otišao u ruke fudbalera Stouk Sitija.
  • 2014. Liga kup - Pripao bi Sanderlendu
  • 2016. Liga kup - Otišao bi u ruke Jirgena Klopa i Liverpula
  • 2018. Liga kup - Pripao bi Arsenu Vengeru i Arsenalu i tako bi se čuveni trener peharom oprostio od kluba.

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Tagovi

Mančester siti fudbal Premijer liga

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