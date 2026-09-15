Navijač prozvao Halanda, on mu odmah odgovorio: "U šta se moj život pretvorio"

Erling Haland je nastavio komunikaciju sa navijačima, pa je još jednom od njih riješio da odgovori na provokacije.

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Napadač Mančester sitija Erling Haland poznat je po čestoj komunikaciji na društvenim mrežama. Zvijezda Norveške riješila je da nastavi sa zanimljivim komentarima.

U gradskom derbiju Mančester siti je slavio 1:0 i sa igračem manje i na gostujućem terenu, ali sve to nije bilo dovoljno da bi se zadovoljile želje navijača. Međutim, pobjeda se piše, a za nju je bio zadužen Haland, koji je u 60. minutu zatresao mrežu, ali na jedan kontroverzan način.

Gol je najprije bio poništen zbog ofsajda, a onda je poslije VAR provjere utvrđeno da se vođstvo za goste ipak piše. Bilo kako bilo, Siti je bez poraza u Premijer ligi i tako je klub nastavio sjajan niz. Međutim, nisu svi navijači zbog trijumfa zadovoljni, jedan od njih je na društvenoj mreži Snepčet riješio da uputi kritiku Norvežaninu.

"Nije lijepo što si postigao samo jedan gol", napisao je navijač.

Haland je ostao vjeran razgovoru sa navijačima i dopisivanju na društvenim mrežama, pa je riješio da javno odgovori na prozivku. Uz svoj selfi napisao je: "U šta se moj život pretvorio", našalila se zvijezda Sitija.

Izvor: screenshot/snapchat

Erling Haland je nastavio sjajnu formu iz prošle sezone, ali i sjajnu formu koju je imao na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu. Dosad je na četiri utakmice postigao četiri gola, odnosno šest golova u šest mečeva.

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