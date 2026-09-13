Zašto ovaj gol važi? Siti sa igračem manje pobijedio Junajted, ali svi se pitaju kako Haland nije u ofsajdu

Erling Haland je svojim golom donio pobjedu Mančester sitiju na derbiju protiv Mančester junajteda golom koji je mnogima upitan.

Izvor: Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Mančester siti je pobijedio Mančester junajted u gradskom derbiju 1:0 (0:0) golom Erlinga Halanda za koji se svi pitaju kako je validan. Iako je 70 minuta Junajted igrao sa igračem višem, tim Enca Mareske je ukrao pobjedu.

Nakon što je Bruno Fernandeš u 25. minutu isprovocirao Fila Fodena i natjerao ga da dobije crveni karton Junajted nije uspio to da iskoristi. Osim stativa Markusa Rašforda i Kobija Mainoa nije napravio šansu sastav Majkla Kerika, a onda je u 60. minutu Haland pogodio.

Man City are 1-0 up but I have no idea how



Erling Haaland looks clearly offside



What is going on??pic.twitter.com/9UDys4G3I9 — EPL Bible (@EPLBible)September 13, 2026

Nakon centaršuta sa strane bio je sam, iako je loptu dobio iza leđa, uspio je da se baci i pogodi. Pogledajte taj pogodak:

Svima je djelovalo da je u ofsajdu Haland, pa je čak i linijski sudija podigao zastavicu, ali na kraju je VAR rekao drugačije. Na iznenađenje svih presuđeno je da je Dorguova noga bila ispred Halanda.

"VAR je provjerio odluku sudije da je gol poništen zbog ofsajda i utvrđeno je da je Haland bio u dozvoljenoj poziciji, pa je predloženo da se pogodak prizna. VAR je takođe utvrdio da iako je bio u ofsajdu Fernandez nije igrao loptom", navela je Premijer liga u saopštenju.

Mančester siti - Mančester junajted 1:0 Izvor: YouTube/Arena sport

Na ovoj utakmici vidjeli smo i nove proteste navijača Mančester junajteda koji žele promjenu vlasnika i uprave. Na tribinama su mogli da se vide transparenti na kojima je pisalo "Želimo naš klub nazad" kao i "To kako nas tretirate je sramota".