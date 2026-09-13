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Crveni karton u mančesterskom derbiju: Fil Foden ostavio "građane" na cjedilu na Old Trafordu! (VIDEO)

Crveni karton u mančesterskom derbiju: Fil Foden ostavio "građane" na cjedilu na Old Trafordu! (VIDEO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Fil Foden je "pocrvenio" već sredinom prvog poluvremena.

Junajted Siti crveni karton za Fila Fodena Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Mančesterski derbi najveća je utakmica četvrtog kola engleske Premijer lige, međutim stvari nisu dobro počele da se odvijaju za goste sa Etihada.

Već na sredini prvog dijela tim kojim kao trener komanduje Enco Mareska ostao je sa desetoricom na terenu, zbog gluposti koju je napravio Fil Foden. Bio je engleski reprezentativac pored aut-linije u duelu sa Brunom Fernandešom, kojeg je Foden, nakon što se našao na travi, udario nogom u stomak.

Za glavnog arbitra Majkla Olivera nije bilo dileme – pokazao je direktan crveni karton prvotimcu "građana", koji je prerano morao u svlačionicu.

Pogledajte taj trenutak:

Mančester siti je inače u ovaj meč ušao nakon tri uvodne pobjede, dok je Junajted u prvih 270 minuta upisao po pobjedu, remi i poraz, pa je jasno da je tim Majkla Kerika pod pritiskom pozitivnog rezultata.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mančester junajted Fil Foden Mančester siti Premijer liga fudbal

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