Nemanja Vidić uživo gledao Junajtedovu rapsodiju: Pep Gvardiola ponižen, Kerikov debi iz snova

Legendarni Nemanja Vidić prisustvovao je derbiju Junajteda i Sitija na Old Trafordu.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Mančester junajteda ubjedljivo su savladali Mančester siti u velikom derbiju na "Old Trafordu" sa 2:0, u okviru 22. kola Premijer lige. Sve je sa tribina gledao nekadašnji kapiten "crvenih đavola" i legendarni Srbin Nemanja Vidić.

Šok terapija je uspjela, pošto je Majk Kerik debitovao na klupi ubjedljivom pobjedom protiv najvećeg rivala. Moglo je da bude i gore po Siti, pošto je Junajtedu poništen gol u nadoknadi, ali ovo je bila i više nego dovoljna lekcija Pepu Gvarioli i njegovom timu.

Domaćinu su u prvom poluvremenu poništena dva gola zbog ofsajda, a prvi regularan postigli su u 65. minutu kada je bolja igra krunisana golom Embeuma na asistenciju Bruna Fernandeša. Ni gol nije razdrmao "građane" koji su izgledali potpuno bezidejno na terenu, pa se na naredni gol čekalo nešto više od 10 minuta.

Patrick Dorgu scores a goal! Matheus Cunha feeds him.



Manchester United 2-0 Manchester Citypic.twitter.com/yD5fEwN2ku — Goals Xtra (@GoalsXtra)January 17, 2026

U 76. minutu na semaforu je pisalo 2:0, a strijelac je bio Dorgu koji je umakao svom čuvaru i smjestio loptu u mrežu nakon pravovremenog pasa Kunje. Mogla je pobjeda "crvenih đavola" da bude ubjedljivija, ali je pogodak Maunta u nadoknadi opravdano poništen zbog ofsajda.

Junajted je tako na debiju novog trenera prekinuo loš niz i zabilježio prvi pobjedu poslije tri remija i sada se nalaze na četvrtoj poziciji Premijer lige sa 35 bodova, dok je Siti poslije bolnog poraza na drugoj sa 43 boda. Izabranici Pepa Gvardiole ne znaju za pobjedu u posljednja četiri kola.

Vidić došao da podrži nekadašnjeg saigrača

Kerik je član generacije u kojoj je bio i legendarni srpski defanzivac Nemanja Vidić, pa ne čudi što je došao da ga podrži na debiju na "Old Trafordu". Bio je u društvu legendarnog ser Aleksa Fergusona.

Kerik je za Junajted odigrao 464 utakmice i osvojio je sa "crvenim đavolima" pet titula u Premijer ligi, FA Kup, dva Liga Kupa, Ligu šampiona, Ligu Evrope i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. On je već sjedio na klupi 2018. godine, kada je bio pomoćnik Žozeu Murinju i to je ostao i u mandatu narednog menadžera, Ole Gunara Solskjera, navodno svog jedinog protivkandidata ovog januara. Potom je bio vršilac dužnosti menadžera Junajteda. Samostalno i "na neodređeno" vodio je Midlzbro od oktobra 2022. godine i sjedio na njegovoj klupi dvije i po godine.