Počinje nova era u Mančester junajtedu: Majkl Kerik preuzeo ekipu

Bivši fudbaler Mančester junajteda Majkl Kerik postaće trener kluba u kojem je igrao od 2006. do 2018.

Izvor: PETER POWELL/EPA

Bivši engleski fudbaler Majkl Kerik veoma je blizu imenovanja za privremenog trenera Mančester junajteda. Nekadašnji igrač Totenhema viđen je kako dolazi u trening-centar u Karingtonu, a očekuje se da potpiše ugovor do kraja sezone, prenosi pouzdani fudbalski insajder Fabricio Romano koji tvrdi da će ugovor biti potpisan do kraja sezone.

Kerik dolazi nakon odlaska Rubena Amorima, koji je smijenjen prošle sedmice nakon 14 mjeseci na klupi. Na ovaj način počinje jedna nova era Mančestera, nakon što je ovaj klub dostigao vrhunac krize.

Nekadašnji vezista Junajteda, koji je u karijeri osvojio pet titula Premijer lige i Ligu šampiona, u svoj stručni štab uključiće i bivšeg pomoćnika selektora Engleske Stiva Holanda. Ovo nije prvi put da Kerik privremeno preuzima Junajted - 2021. godine, nakon otkaza Olea Gunara Solskjera, a neporažen je ostao u tri utakmice. Njegovo jedino iskustvo kao samostalnog trenera do sada bilo je u Midlzborou koji je vodi od 2022. do 2025, gde nije uspeo da izbori plasman u Premijer ligu.

Junajted na ovaj način dobija priliku i nešto duži rok da pronađe trajno rješenje i eventualno obezbijedi plasman u Ligu šampiona. Međutim, tim je već ispao iz FA kupa, dok je iz Liga kupa eliminisan od četvrtoligaša Grimzbija. Trenutno zauzima sedmo mjesto u Premijer ligi.

Već sad je jasno da će Kerik imati težak start na klupi, u subotu ga očekuje derbi protiv Mančester Sitija, a narednog vikenda gostuje Arsenalu. Malo je vjerovatno da će ostati na klupi i nakon završetka sezone, procjenjuje se.

Kao igrač, Kerik je bio dio jedne od najboljih Fergusnovih generacija i za 12 godina osvojio je 12 velikih trofeja sa Junajtedom, uključujući duplu krunu Premijer lige i Ligu šampiona 2008. godine. Nema sumnje da će poželjeti da na put stare slave vrati klub u kojem je igrao od 2006. do 2018, ali je pred njim trnovit put.