Rekord Novaka Đokovića ostaje samo san: Kraj nepobjedivosti Karosa Alkaraza

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Španac Karlos Alkaraz eliminisan je u polufinalu Indijan Velsa.

Karlos Alkaraz poražen u polufinalu Indijan Velsa

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz poražen je u polufinalu Indijan Velsa od Rusa Danila Medvedeva sa 6:3, 7:6(3). Španac je tako doživio prvi neuspjeh u sezoni i moraće iznova da započne niz, pošto se već najavljivalo rušenje rekorda Novaka Đokovića od 41 vezane pobjede.

U drugom polufinalu je Janik Siner rutinski slavio protiv Aleksandra Zvereva, ali smo neočekivano ostali bez novog teniskog klasika. Alkaraz je ostao "bez goriva" i nakon osvojenih titula na Australijan Openu i u Dohi došao kraj njegovoj nepobjedivosti. Mora se reći da je Medvedev igrao sjajan tenis na čitavom turniru i zaličio je na slavne dane kada je bio u vrhu svetskog tenisa.

Izvor: Profimedia/Gabriel Calvino Alonso/imago sportfotodiens

U prvom setu je iskusnom Rusu bio dovoljan jedan brejk kada se odlepio na 4:1 i do kraja mu ruka nije zadrhtala na servisu. U drugom setu smo gledali dosta ravnopravniju borbu, pa je odluka morala da padne u taj-brejku. Medvedev je odmah napao servis Španca, uzeo mu dva početna servisa i tako trasirao put ka velikoj pobjedi.

Izgleda da su ljubitelji tenisa i statističari precenili mladog Alkaraza koji nesumnjivo igra najbolji tenis u karijeri, ali zaustavio se na nizu od 16 pobjeda. Ako uzmemo u obzir da je Đoković legendarne 2011. godine vezao 41 trijumf, jasno je da će Španac morati još mnogo da radi kako bi dostigao taj nivo dominacije...

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
