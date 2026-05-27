Grobari prekinuli finale u Novom Sadu: Bacali pirotehniku na teren, umalo povredili svoje igrače

Crno-bijeli imali meč loptu za titulu, ali utakmica Vojvodine i Partizana prekinuta zbog navijača.

Finalnu seriju srpskog prvenstva u rukometu igraju Partizan i Vojvodina, ali drugi meč možda i neće biti završen kako je planirano! Nakon što su crno-bijeli upisali pobjedu u beogradskom okršaju, na gostovanju u Novom sadu imaju meč loptu za titulu - ipak, navijači Partizana prekinuli su drugi meč finala i to već u ranoj fazi.

Najvatrenije pristalice crno-bijelih u dva navrata su bacile topovske udare na teren, zbog čega je prekid meč u Novom Sadu. Incidenti su počeli već u drugom minutu, kada su navijači Partizana stacionirani iza gola ubacili pirotehniku na teren i izazvali prekid. Isti scenario vidjeli smo i u 15. minutu meča, nakon čega su arbitri Boričić i Marković poslali igrače u svlačionicu, pri rezultatu 6:5 za domaćina.

Za sada je neizvjesno da li će meč biti nastavljen i u kojim uslovima, a pretpostavlja se da bi tribina sa navijačima Partizana morala da bude ispražnjena prije nego što igrači Vojvodine i Partizana ponovo istrče na teren. U međuvremenu su dvoranu na Slanoj bari napustili i brojni navijači koji su porodično došli da uživaju u rukometu, ali to nisu mogli da urade.

Navijači Vojvodine nisu organizovano posmatrali ovaj meč, jer oni tokom posljednjih nekoliko godina bojkotuju mečeve rukometne sekcije svog kluba. Ipak, većina navijača u hali došla je zbog rukometaša Vojvodine, kojima je pobjeda bila neophodna kako se finalna serija ne bi završila već poslije dva meča.