"Nema zle krvi sa Novakom Đokovićem": Kecmanović objasnio sve o najvećoj drami srpskog tenisa

Miomir Kecmanović otkrio da se čuo a Novakom Đokovićem zbog Viktora Troickog koji je pred Rolan Garos promijenio tim.

Novak Đoković igra na Rolan Garosu, a Miomir Kecmanović je ispao sa drugog grend slem turnira u sezonu, jer ga je u drugoj rundi savladao portugalski teniser Nuno Boržeš. Upravo su ta dvojica srpskih tenisera prethodnih dana bili u centru pažnje zbog neobične drame koja se dogodila - trener Viktor Troicki prešao je iz Kecmanovićevog u Đokovićev tim.

Burno je reagovao Miomir Kecmanović nakon svoje pobjede u prvom kolu, kada se i saznalo za njegov raskid saradnje sa Troickim. Ubrzo se oglasio i Đoković, koji je otkrio da je pričao sa mlađim kolegom. Čini se da je sada Miomir stavio tačku na ovu dramu.

"Poslao mi je poruku, da l’ u srijedu ili četvrtak, objasnio mi je svoj stav, ja sam njemu svoj i sve je ok. Nemam nikakav problem s njim, nema zle krvi, sve je u redu", rekao je Miomir o ovom "sporu" sa Novakom.

Analizirao je Kecmanović i bolan poraz koji je doživio u Parizu, nakon to je osvojio set. Potpuno je prepustio inicijativu rivalu nakon toga, a razlog je i temperatura koju je imao i zbog koje se loše osećao.

"Cijeli dan se baš loše osjećam, imam i temperaturu, tako da sam baš raspad danas. I u prvom setu sam se osjećao katastrofa iako sam dobijao, jer je on griješio, nije bilo realno. Čim je on podigao nivo igre, bilo mi je teško da se krećem i da igram, baš loše. A onda - kad je magare u blatu, onda... Pogađao je dosta, tako je bilo danas. Baš je teško igrati po ovoj vrućini, svima je tako, ali ja danas stvarno nisam mogao bolje", rekao je Kecmanović i otkrio svoj plan za dalje: "Trava – Hertogenboš, Hale, Majorka i Vimbldon. Ako nešto dobro uradim, daj Bože preskočiću neku sedmicu".