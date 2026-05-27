Ivana Španovića pobijedila u Slovačkoj: Skakala na gradskom trgu i uspjela sve što je zamislila

Ivana Španović na mitingu u Slovačkoj ostvarila zacrtani cilj i pobijedila.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srpska atletičarka Ivana Španović zabilježila je fantastičan rezultat na takmičenju u Slovačkoj! U Košicama je održan miting srebrne kategorije skakača udalj i troskokaša oba pola, Srbiju je predstavljala Ivana Španović i pobijedila sa 13,79 metara postignutih u prvom pokušaju.

Takmičenje u Košicama bilo je veoma zanimljivo jer se odvijalo na daskama, a borilište je bilo pozicionirano na trgu, pa su atletičarke i atletičari mogli da prirede spektakl čitavom gradu. Do kraja takmičenja Ivana Španović je zabilježila još: 13,78 metara, prestup, 13,63 metara, 13,67 metara i prestup na kraju.

"U najavi događaja rekao sam da želimo da se približimo što je više moguće daljini od 13,80 metara, što je Ivanin najbolji početak sezone i uspjeli smo u tome", kaže trener Goran Obradović i dodaje: "Sve je bilo sjajno, serija posebno. U prvom skoku je imala vjetar u grudi jači od dva metra i nije došla na dasku koja je sama široka 20 centimetara pa je jasno da je spremna za mnogo veće daljine. Veoma sam zadovoljan, jer je ovo urađeno iz zaleta od 10 koraka, a pun joj je od 16. Naredni put će skakati iz 12 koraka".

Srpska rekorderka u skoku udalj u dvorani (7,24 m) i na otvorenim borilištima (7,14 m), osvajačica 15 medalja u ovoj disciplini na Olimpijskim igrama, kao i na svjetskim prvenstvima i evropskim prvenstvima pod nebom i krovom, okrenula se prošle godine ka novoj disciplini - troskoku. Već je srušila nacionalni rekord u sali sa 14,41 m i našla se među 10 najboljih na planeti na globalnim rang listama. Sljedeći miting na kome će učestvovati Ivana Španović je 10. juna na Dijamantskoj ligi u Oslu.