Borac m:tel predstavio prvog novajliju: U Banjaluku stigao jedan od najtalentovanijih rukometaša regiona

Dragan Šutvić
Armin Bulić (2009.) je potpisao dvogodišnji ugovor sa Borcem m:tel.

Armin Bulić novi rukometaš Borca Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je prvo pojačanje za novu sezonu.

Saradnju sa našim klubom dogovorio je Armin Bulić, 17-godišnji srednji bek koji dolazi iz Tuzle. Važi za jednog od najtalentovanijih igrača u regionu, a sa navršenih 15 godina bio je dio tima koji je u oktobru 2024. godine igrao u Evropskom kupu protiv Vintertura. Takođe, član je reprezentacije BiH u svom uzrastu.

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam postao dio ovako velikog kluba, sa bogatom istorijom i tradicijom. Ispred mene je sada period dokazivanja treneru Mikiću i da izborim mjesto u ekipi. Poznajem dobro tim, igrali smo po dvije utakmice u prošloj i ovoj sezoni, tako da sa strane prilagođavanja neće biti problema", rekao je Bulić, koji je sa Borcem m:tel potpisao dvogodišnji ugovor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Armin Bulić Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH

