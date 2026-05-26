Paunović saopštio spisak Srbije: Dekijevi sinovi u timu, tu je još nekoliko iznenađenja

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odredio je igrače na koje računa za predstojeće dvije prijateljske utakmice koje će Orlovi igrati protiv selekcija Zelenortskih ostrva i Meksika, učesnika narednog Svjetskog prvenstva.

Srbija će prvi test imati protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu 31. maja od 16.30 časova, dok je drugi duel zakazan pet dana kasnije, kada će Orlovi gostovati Meksiku u Toluki, 5. juna od 4.00 po srednjeevropskom vremenu.

Na spisku se nalaze sljedeći igrači:

GOLMANI

Filip Stanković, Venecija

Veljko Ilić, Viđev Lođ

Luka Lijeskić, Radnički 1923

ODBRANA

Strahinja Pavlović, Milan

Strahinja Eraković, Crvena zvezda

Ognjen Mimović, Pafos

Kosta Nedeljković, Lajpcig

Vukašin Đurđević, Partizan

Veljko Milosavljević, Bornmut

Nikola Simić, Partizan

Mirko Milikić, Železničar

Stefan Bukinac, Jang Bojs

Adem Avdić, Crvena zvezda

VEZNI RED

Aleksandar Stanković, Klub Briž

Njegoš Petrović, Vojvodina

Vasilije Kostov, Crvena zvezda

Vanja Dragojević, Partizan

Petar Stanić, Ludogorec

Vladimir Lučić, Crvena zvezda

Dejan Zukić, Volfsberger

KRILNI NAPADAČI

Andrija Živković, PAOK

Andrija Maksimović, Lajpcig

Veljko Birmancević, Hetafe

Lazar Ranđelović, Vojvodina

NAPADAČI

Jovan Milošević, Verder

Nikola Štulić, Leće

Mihailo Ivanović, Milvol

