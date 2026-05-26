Paunović saopštio spisak Srbije: Dekijevi sinovi u timu, tu je još nekoliko iznenađenja

Dragan Šutvić
Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača za naredne dvije prijateljske utakmice.

Spisak fudbalera Srbije za utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odredio je igrače na koje računa za predstojeće dvije prijateljske utakmice koje će Orlovi igrati protiv selekcija Zelenortskih ostrva i Meksika, učesnika narednog Svjetskog prvenstva.

Srbija će prvi test imati protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu 31. maja od 16.30 časova, dok je drugi duel zakazan pet dana kasnije, kada će Orlovi gostovati Meksiku u Toluki, 5. juna od 4.00 po srednjeevropskom vremenu.

Na spisku se nalaze sljedeći igrači:

GOLMANI

  • Filip Stanković, Venecija
  • Veljko Ilić, Viđev Lođ
  • Luka Lijeskić, Radnički 1923

ODBRANA

  • Strahinja Pavlović, Milan
  • Strahinja Eraković, Crvena zvezda
  • Ognjen Mimović, Pafos
  • Kosta Nedeljković, Lajpcig
  • Vukašin Đurđević, Partizan
  • Veljko Milosavljević, Bornmut
  • Nikola Simić, Partizan
  • Mirko Milikić, Železničar
  • Stefan Bukinac, Jang Bojs
  • Adem Avdić, Crvena zvezda

VEZNI RED

  • Aleksandar Stanković, Klub Briž
  • Njegoš Petrović, Vojvodina
  • Vasilije Kostov, Crvena zvezda
  • Vanja Dragojević, Partizan
  • Petar Stanić, Ludogorec
  • Vladimir Lučić, Crvena zvezda
  • Dejan Zukić, Volfsberger

KRILNI NAPADAČI

  • Andrija Živković, PAOK
  • Andrija Maksimović, Lajpcig
  • Veljko Birmancević, Hetafe
  • Lazar Ranđelović, Vojvodina

NAPADAČI

  • Jovan Milošević, Verder
  • Nikola Štulić, Leće
  • Mihailo Ivanović, Milvol

