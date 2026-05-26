Paunović saopštio spisak Srbije: Dekijevi sinovi u timu, tu je još nekoliko iznenađenja

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odredio je igrače na koje računa za predstojeće dvije prijateljske utakmice koje će Orlovi igrati protiv selekcija Zelenortskih ostrva i Meksika, učesnika narednog Svjetskog prvenstva.
Srbija će prvi test imati protiv Zelenortskih Ostrva u Lisabonu 31. maja od 16.30 časova, dok je drugi duel zakazan pet dana kasnije, kada će Orlovi gostovati Meksiku u Toluki, 5. juna od 4.00 po srednjeevropskom vremenu.
Na spisku se nalaze sljedeći igrači:
GOLMANI
- Filip Stanković, Venecija
- Veljko Ilić, Viđev Lođ
- Luka Lijeskić, Radnički 1923
ODBRANA
- Strahinja Pavlović, Milan
- Strahinja Eraković, Crvena zvezda
- Ognjen Mimović, Pafos
- Kosta Nedeljković, Lajpcig
- Vukašin Đurđević, Partizan
- Veljko Milosavljević, Bornmut
- Nikola Simić, Partizan
- Mirko Milikić, Železničar
- Stefan Bukinac, Jang Bojs
- Adem Avdić, Crvena zvezda
VEZNI RED
- Aleksandar Stanković, Klub Briž
- Njegoš Petrović, Vojvodina
- Vasilije Kostov, Crvena zvezda
- Vanja Dragojević, Partizan
- Petar Stanić, Ludogorec
- Vladimir Lučić, Crvena zvezda
- Dejan Zukić, Volfsberger
KRILNI NAPADAČI
- Andrija Živković, PAOK
- Andrija Maksimović, Lajpcig
- Veljko Birmancević, Hetafe
- Lazar Ranđelović, Vojvodina
NAPADAČI
- Jovan Milošević, Verder
- Nikola Štulić, Leće
- Mihailo Ivanović, Milvol
