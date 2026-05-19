"Mogla je Srbija da me zove bar u 'B' reprezentaciju": Obećali mu, a Rade Krunić nije dočekao poziv

Vezni fudbaler Rade Krunić, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, otkrio zašto nije igrao za Srbiju.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće na Mundijalu 2026, a u timu koji je izabrao selektor Sergej Barbarez bilo je mjesta samo za jednog igrača srpskog porijekla. Napad BiH mogao bi da predvodi Jovo Lukić, nekadašnji napadač Borca iz Banjaluke, dok će turnir od kuće gledati dugogodišnji reprezentativac Rade Krunić.

Njemu su već dugo zatvorena vrata reprezentacije Bosne i Hercegovine. Praktično, od potpisa za Crvenu zvezdu vezni fudbaler nije dobijao pozive u nacionalni tim - iako je svojevremeno odigrao osam mečeva za mladu reprezentaciju i još 34 utakmice u seniorskoj konkurenciji. Bosna i Hercegovina se očigledno odrekla Krunića, a Srbija je svojevremeno propustila priliku da ga "ukrade", o čemu je i sam Rade govorio!

"Pojavila se priča za Srbiju... Tada se pravila neka posebna ekipa, ne U-21, to su već bili afirmisani mladi igrači koji igraju u Zvezdi, Partizanu, inostranstvu. Tu se pravila 'B' reprezentacija od igrača iz domaće lige, kao što je sad napravio selektor Srbije Veljko Paunović. Tu budu selektovani igrači većinom iz Superlige, bude 25 igrača i oni igraju na dva gola... Bila je priča da odradim to jer ranije nisam imao ni pasoš Srbije. Odradio sam dva okupljanja, ali iako su mi obećali, niko me više nije zvao", ispričao je fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Prisjeća se iskusni fudbaler kako je donio odluku za koju će reprezentaciju nastupati. Vrijeme je isticalo, poziv Srbije nije stizao, a kada je vidio da nije u planovima čak ni za "rezervnu" reprezentaciju Srbije donio je odluku da obuče dres Bosne i Hercegovine. Samo jedan poziv iz Fudbalskog saveza Srbije mogao je to da promijeni.

He explained how the decision to represent Bosnia came about. At the time, he was waiting for another Serbia B-team call-up, but it never arrived. Bosnia kept pushing and he felt he had to make a decision. According to…pic.twitter.com/rbaIbwt8F7 — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)May 18, 2026

"Ja sam u mladoj reprezentaciji BiH već dva ili tri puta otkazao okupljanje. Možda ću slagati. Na kraju, jednostavno, nisam više imao vremena i odlučio sam se za Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da je to pogrešna odluka jer ipak sam ja iz Bosne i to je normalno", rekao je Krunić i dodao: "Jednostavno, mogli su samo tada da me pozovu u tu 'B' reprezentaciju, ja bih i sa tim bio presrećan. Nisam ni mislio da zaslužujem da budem u prvoj reprezentaciji. Iskreno, vjerovatno bih igrao za Srbiju. U tom trenutku sam igrao u Srbiji, naravno osjećam se kao Srbin i jesam Srbin."

Krunić je rođen u Foči 1993. godine, a ponikao je u lokalnom klubu Sutjeska gdje je već sa 17 godina postao prvotimac. Uslijedila je selidba u Srbiju i igranje za sada ugašeni Donji Srem iz Pećinaca, čiji je dres nosio i kao pozajmljeni igrač Verone. Nakon nastupa za Borac iz Čačka, talentovani Krunić preselio se u Italiju i obukao dres Empolija i sa tim klubom osvojio Seriju B, a kasnije je sa ekipom Milana osvojio Seriju A.

Nakon kratkog boravka u Fenerbahčeu, Rade Krunić je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom - timom za koji navija od djetinjstva. Kao fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić je osvojio dvije "duple krune", uz zapaženu ulogu na evropskim mečevima crveno-bijelim. Tokom dvije sezone u dresu Zvezde odigrao je 75 utakmica, uz osam postignutih golova i šest asistencija.