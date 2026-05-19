Viktor Vembanjama zalijepio šamar Oklahomi: NBA šampion pao poslije dva produžetka i trojke sa centra

San Antonio pobijedio Oklahomu u prvom meču finala Zapadne konferencije NBA lige, uz nevjerovatnu partiju Viktora Vembanjame.

Počelo je finale Zapada u NBA ligi, a prvi meč donio je uzbuđenja kakva uopšte nismo očekivali! Iako su tokom sezone Oklahoma i San Antonio pokazali da su najbolji timovi Zapadne konferencije, malo je onih koji su već od prvog meča u seriji očekivali do sada neviđeni spektakl, dva produžetka i brejk!

Predvođen sjajnim francuskim centrom Viktorom Vembanjamom, San Antonio je upisao izuzetno važnu pobjedu i poveo protiv aktuelnog šampiona, ekipe Oklahome - 122:115! Bio je ovo okršaj dvojice igrača koji su trku za MVP nagradu u ligaškom dijelu sezone završili u Top 3, a prestižno priznanje baš pred meč dodijeljeno je Šeju Gildžesu-Aleksanderu. Kao da je ta ceremonija malo uspavala njega i njegove saigrače, koji su timu iz Teksasa dozvolili da povede u seriji.

Pobeda San Antonija u prvom meču finalne serije Zapadne konferencije protiv Oklahome.

Za to je najzaslužniji Viktor Vembanjama koji je meč završio sa 41 poenom i 24 skoka. Čak 14 poena Vembanjama je postigao u dodatnih 10 minuta igre, a zanimljivo je da su u dva produžetka svi igrači Oklahome uspjeli da postignu tek 14 poena. Sa takvim učinkom nisu ni mogli da očekuju pobjedu na domaćem terenu u finalu Zapadne konferencije.

Nestvarnu partiju Francuza, koji je igrao gotovo 49 minuta na ovoj utakmici, pratili su Dilan Harper sa 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, odnosno Stefon Kesl sa 17 poena, 11 asistencija i šest skokova. Dvocifreni poenterski učinak imala su još trojica igrača San Antonio Sparsa i to je bilo dovoljno za pobjedu njihovog tima. Na drugoj strani terena najefikasniji je bio Aleks Karuso sa 31 poenom, pratio ga je Džejlen Vilijams sa 26, dok je dvostruki uzastopni MVP Šej Gildžes-Aleksander meč završio sa 24 postignuta poena i 12 asistencija. Srpski košarkaš Nikola Topić nije bio u timu Oklahome za ovaj meč.

Košarkaši tima iz Teksasa bolje su počeli meč i već na početku stigli su do devet poena prednosti (3:12), ali je Oklahoma napravila preokret i povela prije kraja prve dionice. Nakon uvodnog kvartala bilo je neriješeno, a novi napad ekipe San Antonija vidjeli smo u drugom periodu kada su Sparsi uspjeli da stignu do prve dvocifrene prednosti (41:51). Nekoliko sekundi kasnije bilo je sedam poena prednost i u korist San Antonija, koji je sa tom razlikom otišao na poluvrijeme.

Prednost koju su stekli polako se topila kroz treću četvrtinu, kada je Oklahoma uspjela da povede, ali se San Antonio vratio na bezbjednu udaljenost i činilo se - riješi pitanje pobjednika! Međutim, ni "plus 10" u nekoliko navrata na početku posljednjeg perioda nisu bili dovoljni timu iz Teksasa. Oklahoma je uspjela da uhvati ritam i stigne do izjednačenja (101:101) koji je označilo i produžetak.

VICTOR WEMBANYAMA FROM THE LOGO FOR THE TIE



THIS GAME IS UNBELIEVABLE



Koliko god to zvučalo nevjerovatno - tamo su domaći igrači bili bliži pobjedi. Stao je napad San Antonija, tražila su se rješenja koja nisu davala rezultat i Oklahoma se primakla prvom trijumfu u seriji. Kada su se opustili i pomislili da je gotovo, Viktor Vembanjama je potegao trojku skoro sa polovine terena, pogodio i potpuno promijenio tok produžetaka. Izborio je dodatnih pet minuta za svoj tim, a zatim i riješio pitanje pobjednika.