logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NBA donijela odluku o Vembanjami: O potezu Francuza svi pričaju, a reakciji lige će tek brujati svijet

NBA donijela odluku o Vembanjami: O potezu Francuza svi pričaju, a reakciji lige će tek brujati svijet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama neće biti kažnjen zbog nesportskog ponašanja

NBA liga neće kazniti Viktora Vembanjamu Izvor: Screenshot/Youtube/@ChazNBA

Francuski košarkaš i najbolji odbrambeni igrač ispod obruča NBA lige Viktor Vembanjama nije kažnjen zbog nasilničkog ponašanja tokom meča San Antonija i Minesote. Francuz jeste izbačen, ali će crno-bijeli tim moći da računa na jednog od najvažnijeg u ekipi u nastavku serije plej-ofa NBA lige.

U četvrtom meču plej-ofa u kojem je Minesota uspjela da izjednači (2-2) zahvaljujući izbacivanju Viktora Vembanjame, dogodila se situacija o kojoj je brujala NBA liga. Mladi Francuz je nesportskim potezom laktom u grlo udario Naza Rida. Poslije gledanja snimka, utvrđenu je da je košarkaš San Antonija zaslužio isključenje, ali nakon što su se slegle strasti, NBA liga je utvrdila da nema osnova za bilo kakvu suspenziju.

Kako javlja poznati NBA insajder Šems Čaranija - Viktor Vemvanjama neće snositi posljedice. Ovakva odluka NBA lige natjerala je poznavaoce najjače lige na svijetu da se prisjete slične situacije u kojoj je Ron Artest, koji istini za volju nije imao loptu u rukama, udario Džejmsa Hardena. Poslije ovog meča, Artest je dobio čak sedam mečeva suspenzije, a poprilično je jasno da u plej-of seriji San Antonio ne bi "preživio" takav luksuz.

Da nagađanja o suspenziji nisu prazne priče svjedoči i komentar Stivena Smita koji je poslije poteza Vembanjame rekao: "Svi znamo da je jedini razlog ako Vembi ne bude suspendovan taj što svi žele da ga vide kako igra. To bi ga moglo spasiti, ali sama igra opravdava suspenziju za petu utakmicu", rekao je.

Viktor Vembanjama isključen
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ujedno, igra Viktora Vembanjame natjerala je trenera San Antonija Miča Džonsona da odbrani najboljeg igrača. "Dolazi do tačke da - ako ljudi koji su zaduženi za kontrolu igre (sudije) i zaštitu fizičkog aspekta igre to ne rade, onda će u jednom trenutku morati da se zaštiti sam. Već neko vrijeme od njega tražimo da to radi", rekao je.

Odluka NBA lige pokrenula je temu u kojoj se smatra da je Vembanjama favorizovan, kad su u pitanju prekršaji. U slučaju da je Francuz dobio suspenziju, serija sa Minesotom, realno gledano, mogla bi da izgleda onako kako San Antonio nije zamišljao. Koliki značaj ima Vembanjama govori i činjenica da prosječno bilježi 25 poena, 11,5 skokova, 3,1 asistenciju i 3,1 blokadu po susretu.

Naredni meč ova dva tima na programu je 13. maja u dva sata ujutru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Vembanjama NBA liga San Antonio

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC