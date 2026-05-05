Nevjerovatni Vembanjama ušao u istoriju NBA lige: Tripl-dabl sa čak 12 blokada!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Viktor Vembanjama pokazao je još jednom zašto ima nadimak vanzemaljac, ali ni tripl-dabl sa čak 12 blokada nije bio dovoljan da se upiše pobjeda protiv Minesote.

Viktor Vembanjama imao 12 blokada Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Viktor Vembanjama ušao je u istoriju NBA lige. Upisao je tripl-dabl u porazu od Minesote (104:102) i to na spektakularan način. Imao je čak 12 blokada. Zvuči kao da je video igra u pitanju, ali nije. Uz to je imao 11 poena i 15 skokova. Uprkos tome, Sparsi su kod kuće izgubili od "vukova" na startu plej-of serije.

Ogromne zasluge za to ima Rudi Gober i odbrana gostiju koja je "ugušila" Vembija u drugom poluvremenu. U drugom dijelu je imao samo pet poena, uz loš šut iz igre (2/8). Poslije meča je šef struke Minesote Kris Finč stigao malo da "pecne" i Francuza i sudije.

"Imao je dosta blokada, ali je u isto vrijeme imao i nekoliko zakašnjelih blokada koje nisu dosuđene. To su važni poeni koje bismo voljeli da dobijemo nazad", rekao je Finč o Vembanjami i tih 12 "rampi" koje je imao.

Ovo je tek početak serije koja se igra na četiri pobjede, a Sparsi će morati da nađu način da uzvrate u drugom meču kod kuće. Poslije toga serija se seli u Mineapolis.

Vembanjama istorijski tripl dabl
Izvor: Youtube/NBA

Inače, Vembanjama je sa 22 godine i 120 dana postao najmlađi igrač ikada u NBA ligi koji je upisao tripl-dabl sa blokadama u plej-ofu još od sezone 1973/74.

Viktor Vembanjama košarka San Antonio NBA liga

