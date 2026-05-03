"Vembi me zvao da pita koji filter za vodu koristim": Gober zaustavio Jokića, može li i sunarodnika?

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Rudi Gober je sa Minesotom izbacio Denver i sjajno je čuvao Nikolu Jokića, sada ga čeka okršaj sa Viktorom Vembanjamom i Sparsima.

Rudi Gober o Viktoru Vembanjami

Rudi Gober sjajno je čuvao Nikolu Jokića, koliko je to moguće kada je najbolji centar u NBA ligi u pitanju. Jedan je od najzaslužnijih za to što je Minesota izbacila Denver i prošla dalje. Ali, naredni korak je takođe i te kako težak, čeka ga bitka sa sunarodnikom Viktorom Vembanjamom i San Antonio Sparsima. Njih dvojica se dobro poznaju iz reprezentacije Francuske.

"Ništa me nije iznenadilo, gledao sam ga kako se razvija i kako radi i kako se brine o sebi. Voli znanje, priča o mnogim stvarima", počeo je Gober.

Onda je otkrio i poziv kakav je dobio od Vembija prije nekoliko nedjelja. Tema? Filteri za vodu...

"Prije par nedjelja me je pitao kakav filter za vodu imam u mojoj kući, to vam govori kako razmišlja. Pokušavam da pričam sa mladim momcima u klubu o tome kakvu hranu jedu i slične stvari, ali ne dobijam takva pitanja. Ima 22 godine i već je posvećen, brine o svom zdravlju i dosta to govori."

Novinari su ga pitali i da li je možda nekad slično pitanje dobio od najboljeg igrača "vukova" Entonija Edvardsa koji je trenutno povrijeđen.

"Nikad me nije pitao. Ne još. Molim se za taj dan", završio je Gober sa osmijehom.

