"U klubu vjeruju Jokiću na riječ, ali stvari će se promijeniti": Poznati insajder otkrio šta čeka Denver

Nagetsi će napraviti značajne promjene, najavio je poznati insajder Šams Čaranija.

Izvor: EPA/ADAM DAVIS

Prema informacijama najuticajnijeg NBA insajdera Šamsa Čaranije, Nikola Jokić će sigurno ostati u Denveru, uprkos debaklu protiv Minesote u prvoj rundi plej-ofa.

"U Denveru vjeruju Jokiću na riječ. On želi da bude tamo. Ovo nije situacija u kojoj on priča o mogućem odlasku ili o traženju novog kluba, niti uslovljava klub tako što govori šta moraju da urade. On čuva stvari 'u kući', a za to vrijeme javno govori 'Ovdje sam, bez obzira na sve, potpisaću novi ugovor'. Ipak, biće promjena u Denveru", rekao je on u emisiji Stivena Ej Smita.

Nikola Jokić odmah poslije bolne eliminacije nije htio da polemiše o svom ostanku u timu. "Hoću da ostanem u Denveru do kraja", rekao je on dva puta, pa i u odgovoru na pitanje o potpisivanju novog ugovora.

Ovog ljeta, Nagetsi će pred Nikolu staviti ugovor od 293 miliona dolara na još četiri godine. Ako ga zaista bude potpisao, ostaće u Denveru sa njegovim istekom čak 15 godina, sve do svoje 35.

Kakve promjene slijede u Denveru?

Prije svega, naredne nedjelje razjasniće se status trenera Dejvida Adelmana, koji je prošle godine vodio ekipu u ravnopravnoj borbi protiv Oklahome u polufinalu Zapada (3-4), a ove doživio debakl već u prvoj rundi protiv Minesote. U međuvremenu, sa Nagetsima je zauzeo treće mjesto na tabeli konferencije.

Kada je u pitanju svlačionica, djeluje sve izvesnije da bi Nagetsi mogli da se rastanu sa dvojicom od trojice nosilaca igre - Džamalom Marejem i prije svih Eronom Gordonom. Dok je Marejeva cijena na tržištu i dalje velika jer je postao i Ol-star igrač, za Gordona je pitanje koliko Denver može da dobije, jer je ova sezona pokazala da mu je veoma teško da ostane zdrav u kontinuitetu.

Šampionski krilni centar Nagetsa odigrao je samo tri utakmice protiv Minesote (u njima je Denver ostvario skor 1-2), a prethodno je u ligaškom dijelu sezone odigrao samo 36 meča, najmanje od kada je došao u Nagetse u sezoni 2021/22.

"Pomjeranje" nekoga od njih dvojice bila bi ogromna promjena. I poslije razočaravajućeg kraja sezone - nikoga ne bi iznenadila.

