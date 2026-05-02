"Otjerali ste me, a sad slavim": Denveru so na ranu natrljao igrač kog su poklonili Minesoti

Minesota je eliminisala Denver u plej-ofu, a Bouns Hajlend slavi pobjedu nad bivšim klubom.

Izvor: David Zalubowski/AP

Minesota je eliminisala Denver u prvoj rundi plej-ofa NBA lige - i to čak desetkovana. Ostao je trener Kris Finč bez Entonija Edvardsa, Dontea Divinčenca i na kraju Aja Dosunmua, međutim njegovi "vukovi" održali su lekciju Nagetsima i slavili su 4:2, što će dovesti do brojnih promena u timu Nikole Jokića.

Ovo je drugi put u poslednje tri sezone da je Minesota izbacila Denver i očigledno je da je Tim Koneli znao šta radi. Idejni tvorac šampionskih Nagetsa stigao je u Minesotu i stvorio tim koji ne samo da može da parira toj ekipi, nego očigledno i da je pobjeđuje. Doveo je "dugajlije" koje igraju dobru odbranu i to je Nikolu Jokića izbacilo iz takta, dok je takođe u njegovom timu i jedan od igrača kog je Denver otpisao.

U pitanju je Bouns Hajlend, Denverov pik sa drafta 2021. godine, koji je poslije samo sezone i po precrtan u Koloradu. Iako ga je Denver birao sa 21. pozicije na draftu, a on ostavio vrlo dobar utisak na parketu, Nagetsi su ga otpisali zbog toga što je djelovao previše arogantno i počeo je da remeti atmosferu u svlačionici.

Bilo je to neposredno prije nego što će Denver osvojiti šampionski pehar, pošto je trejdovan u L.A. Kliperse, a zatim je stigao u Minesotu s kojom je sada izbacio svoj bivši klub i zato sada slavi.

"Prije tri godine su me trejdovali. Tri godine kasnije mi smo ih eliminisali. Volim te Minesoto, vukovi su slavili u šest mečeva!", napisao je Hajlend na Tviteru i time potvrdio još jednom zašto ga je Denver otpisao, pošto se karakterom nikako nije uklapao u "mirnu" ekipu.

3 years ago they traded me.



3 years fast forward we eliminated them.



I love you Minny!



Wolves in 6 pic.twitter.com/j3hNSeY9HE — Bones Hyland (@BizzyBones11)May 1, 2026



Inače, u svojoj prvoj sezoni u Denveru prosječno je bilježio 10,1 poena, pa zatim 12,1, dok je ove sezone u Minesoti na prosjeku od 8,5 po meču. S obzirom na povrede, imaće priliku da se dokaže protiv San Antonija.

