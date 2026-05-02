Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

"Otjerali ste me, a sad slavim": Denveru so na ranu natrljao igrač kog su poklonili Minesoti

"Otjerali ste me, a sad slavim": Denveru so na ranu natrljao igrač kog su poklonili Minesoti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Minesota je eliminisala Denver u plej-ofu, a Bouns Hajlend slavi pobjedu nad bivšim klubom.

Igrač Minesote o izbacivanju Denvera Izvor: David Zalubowski/AP

Minesota je eliminisala Denver u prvoj rundi plej-ofa NBA lige - i to čak desetkovana. Ostao je trener Kris Finč bez Entonija Edvardsa, Dontea Divinčenca i na kraju Aja Dosunmua, međutim njegovi "vukovi" održali su lekciju Nagetsima i slavili su 4:2, što će dovesti do brojnih promena u timu Nikole Jokića.

Ovo je drugi put u poslednje tri sezone da je Minesota izbacila Denver i očigledno je da je Tim Koneli znao šta radi. Idejni tvorac šampionskih Nagetsa stigao je u Minesotu i stvorio tim koji ne samo da može da parira toj ekipi, nego očigledno i da je pobjeđuje. Doveo je "dugajlije" koje igraju dobru odbranu i to je Nikolu Jokića izbacilo iz takta, dok je takođe u njegovom timu i jedan od igrača kog je Denver otpisao.

U pitanju je Bouns Hajlend, Denverov pik sa drafta 2021. godine, koji je poslije samo sezone i po precrtan u Koloradu. Iako ga je Denver birao sa 21. pozicije na draftu, a on ostavio vrlo dobar utisak na parketu, Nagetsi su ga otpisali zbog toga što je djelovao previše arogantno i počeo je da remeti atmosferu u svlačionici.

Bilo je to neposredno prije nego što će Denver osvojiti šampionski pehar, pošto je trejdovan u L.A. Kliperse, a zatim je stigao u Minesotu s kojom je sada izbacio svoj bivši klub i zato sada slavi.

"Prije tri godine su me trejdovali. Tri godine kasnije mi smo ih eliminisali. Volim te Minesoto, vukovi su slavili u šest mečeva!", napisao je Hajlend na Tviteru i time potvrdio još jednom zašto ga je Denver otpisao, pošto se karakterom nikako nije uklapao u "mirnu" ekipu.


Inače, u svojoj prvoj sezoni u Denveru prosječno je bilježio 10,1 poena, pa zatim 12,1, dok je ove sezone u Minesoti na prosjeku od 8,5 po meču. S obzirom na povrede, imaće priliku da se dokaže protiv San Antonija.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

