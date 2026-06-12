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Egzodus iz Zrinjskog: Nakon Štimca, otišla i petorica fudbalera

Egzodus iz Zrinjskog: Nakon Štimca, otišla i petorica fudbalera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Mostarski klub potvrdio odlazak Milan Šikanjića, Igora Savića, Ivana Posaveca, Marka Kozine i Filipa Šakota.

Milan Šikanjić Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski se danas zvanično rastao sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Igorom Štimcem, a klub iz Mostara takođe je saopštio da su petorica fudbalera napustila redove "plemića".

Ivan Posavec, Marko Kozina, Filip Šakota i Milan Šikanjić otišli su iz Zrinjskog, kao i Igor Savić, koji odlazi nakon isteka ugovora.

"Prije dvije i pol godine vratio se u svoj Zrinjski kako bismo zajedno nastavili ispisivati neke od najljepših stranica klupske povijesti. U tom periodu osvojili smo pet trofeja - naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dva Kupa BiH i dva Superkupa te zajedno proživjeli brojne nezaboravne europske večeri. Igore, hvala ti na svemu što si dao za Zrinjski, na profesionalnosti, predanosti i odnosu prema dresu s lentom. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere", saopšteno je iz Zrinjskog.

Golmani Marin Ljubić i Tin Sajko takođe više neće nositi dres Mostaraca, kao i Stefano Surdanović i Leo Mikić, tako da je jasno da će u narednoj sezoni "plemići" igrati u znatno izmijenjenom sastavu u odnosu na nedavno zavšrenu sezonu.

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Tagovi

HŠK Zrinjski

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