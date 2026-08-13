Miljenik Dejana Stankovića ide iz Zvezde? Još milion, pa ispisnica

Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde mogao bi da napusti Marakanu u transferu vrijednom najmanje 6 miliona evra.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Burno je na Marakani nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i ostavke Dejana Stankovića, a sada bi novi trener Albert Rijera mogao da ostane bez jednog od najvažnijih igrača, Naira Tiknizjana. Grci javljaju da je Olimpijakos intenzivirao pregovore i poslao konkretnu ponudu za reprezentativca Jermenije.

Tamošnji "Sportal" prenosi da je čelnicima Crvene zvezde stigla ponuda "teška" pet miliona evra, za igrača koji je prošlog ljeta stigao iz Lokomotive u transferu vrijednom 1,7 miliona evra. Jasno je da bi srpski šampion mogao višestruko da zaradi, ali vjerovatno će završnu riječ imati Rijera na čiju promociju se i dalje čeka.

Kako se navodi, beogradski crveno-bijeli traže još milion evra, što je suma koja bi zadovoljila njihove apetite.

Miljenik Dejana Stankovića

Tiknizjan je za Zvezdu odigrao 54 meča, upisao gol i sedam asistencija. Upravo je bio jedan od igrača čiji je transfer Stanković stopirao po povratku na Marakanu i izuzetno je cijenio njegove igračke kvalitete.

"Igrao je protiv mene u Rusiji. Reći ću istinu, da se ne ljute ovi iz Moskve. Tražili smo lijevog beka. Kada je Zvezda dovela Tikija (Tiknizjana) rekao sam: 'Ispred nosa nam ode lijevi bek'. Insistirao sam na njegovom ostanku jer sam gledao utakmice i znam ga iz Rusije", rekao je jednom prilikom bivši trener Zvezde.

Za Tiknizjana je već bilo interesovanja iz Rusije, ali Olimpijakos je sa ovom ponudom kupio sebi status favorita za njegovo dovođenje.