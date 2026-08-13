Počeo 57. TV turnir šampiona u Doboju: Rukometni praznik okupio timove sa tri kontinenta, Melsungen ubjedljiv na startu

U Doboju je svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji je i ove godine doveo vrhunske svjetske i evropske ekipe.

Izvor: Srna/Nemanja Vukojević

Prije same ceremonije otvaranja, odigrana je i prva utakmica turnira u kojoj je njemački Melsungen savladao domaću Slogu rezultatom 44:26.

Direktor turnira i proslavljeni rukometni as Danijel Šarić istakao je veliko zadovoljstvo što je grad ponovo centar rukometnog svijeta, naglasivši da je sve spremno za još jedan sportski spektakl.

"Sve je spremno za početak. Doveli smo velike evropske i svjetske ekipe, sa tri kontinenta. Doboj je pravi domaćin. Ovo je najbolji sportski događaj u Republici Srpskoj, a osim vrhunskog rukometa, imaćemo i panel diskusiju kako bismo usavršili naše lokalne trenere", poručio je Šarić, izrazivši posebnu zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske na kontinuiranoj podršci, prenijela je agencija "Srna".

Manifestacija je započela tradicionalnim defileom gradskih sportskih klubova pod nazivom "Parada sporta", nakon čega je uslijedilo predstavljanje učesnika i izvođenje himne Republike Srpske "Moja Republika". Turnir je zvanično otvorenim proglasio predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, poželivši svim akterima sportsku sreću i izrazivši nadu da će takmičenje iz godine u godinu nastaviti da raste.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i predsjednik Organizacionog odbora Milorad Dodik pozdravili su prisutne, istakavši da je Doboj bio, jeste i biće prepoznatljivi grad rukometa, te da ovaj turnir sa tradicijom dugom 57 godina predstavlja svečanost za sve mlade ljude i ljubitelje sporta.

Na ovogodišnjem turniru, koji traje do subote, 15. avgusta, nastupa šest izuzetno jakih ekipa: njemački Melsungen, Grosist Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugalije, egipatski Al Ahli, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. Titulu sa prošlogodišnjeg 56. izdanja branio bi mađarski Vesprem, koji je u prošlogodišnjem finalu savladao Gumersbah, ali će ove godine pehar potražiti novog vlasnika.

Melsungen opravdao ulogu favorita na startu

U prvoj utakmici u Doboju pred oko 1.600 gledalaca, osvajač EHF Lige Evrope, njemački Melsungen, savladao je domaću Slogu sa 44:26 (24:16).

Najraspoloženiji u pobjedničkom taboru bio je Florijan Drosten sa 12 pogodaka, dok je Leon Stehl dodao sedam golova. Golman Nebojša Simić upisao je 10 odbrana.

Kod dobojskog tima briljirao je Todor Milisavljević sa 10 postignutih golova (ujedno proglašen i za igrača utakmice), ali se povrijedio polovinom drugog poluvremena.

(MONDO)