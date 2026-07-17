Bliži se 57. rukometni turnir u Doboju: Organizatori saopštili satnice svih mečeva

Turnir se igra od 12. do 15. avgusta.

Izvor: Promo/TV Turnir šampiona

Rukometni TV turnir šampiona održaće se ove godine 57. put.

Jedna od najpoznatijih smotri u Evropi ove godine se igra od 12. do 15. avgusta, a nastupiće šest timova podijeljenih u dvije grupe. Prvu čine osvajač Evropske lige Melsungen, domaćin dobojska Sloga i Al Ahli, dok su u drugoj reprezentacija Katara, Sporting i RD Grosist Slovan.

Organizatori turnira ozvaničili su i raspored odigravanja mečeva, pa će se tako prvog dana turnira od 18.20 na terenu naći timovi Melsungena i Sloge. Za 20.20 časova zakazano je svečano otvaranje, dok u 21.00 počinje meč Katar – Grosist Slovan.

Dan kasnije igraju se utakmice Sporting – Katar (18.20) i Al Ahli – Melsungen (20.20), dok su za 14. avgust zakazani mečevi Sloga – Al Ahli (18.20) i Grosist Slovan – Sporting (20.20).

Utakmice za plasman igraju se 15. avgusta, a prvo će biti odigran meč za peto mjesto, sa početkom u 16.20 časova. Dva časa kasnije počinje meč za treće mjesto, dok je finale zakazano za 20.20 časova. U 22.00 časa uslijediće ceremonija svečanog zatvaranja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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