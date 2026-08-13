Dušan Vlahović napisao je dirljivo pismo kao oproštaj od Juventusa posle prelaska u Bešiktaš.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Dušan Vlahović (26) je i zvanično novi fudbaler Bešiktaša. Predstavljen je u Istanbulu, imao je nevjerovatan doček. Dan poslije svega toga odlučio je da se oglasi na društvenim mrežama. Iako ima preko dva miliona pratilaca na Instagramu, ovo je bila njegova prva objava na toj mreži, ujedno i oproštaj od Juventusa.

"Postoje momenti kada nije lako pronaći prave riječi, ovo je jedan od njih. Kada sam došao u Torino imao sam veliki san, želju da pokažem ko sam i ponos što nosim dres sa tolikom istorijom. Moj put sa Juventusom se završio. Bile su to intenzivne godine. Godine pobjeda, golova, velike radosti, ali i teških momenata. Međutim, uvijek sam se trudio da pružim maksimum, kada god sam bio na terenu. Nositi taj dres znači nositi istoriju italijanskog fudbala i na tome ću zauvijek biti zahvalan", napisao je Vlahović.

Vidi opis Dušan Vlahović se oprostio od Juventusa: "Ljudi, niko to ne može da obriše" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Imao je posebnu poruku i za pojedince, ali i za navijače zbog svega šta je doživio u crno-bijelom dresu.

"Hoću da se zahvalim Juventusu, Andrei Anjeliju, Džonu Elkanu i cijeloj porodici. Ljudima koji rade iza kulisa svakog dana, trenerima i prvenstveno mojim saigračima. Delili smo mnogo više od 90 minuta na terenu. Neki momenti zauvijek će ostati urezani u moje sjećanje. Hvala Torinu, gradu koji me je dočekao i koji je za mene postao pravi dom. Odrastao sam i sazrio ovdje, ne samo kao fudbaler, već i kao čovjek".

Za kraj je odlučio da se obrati fanovima "Stare dame" poslije četiri sezone provedene u klubu.

"Navijači, hvala vam. Svako skandiranje, svako dijete koje sam vidio sa mojim dresom, svaka proslava ispred tribine, svaki zagrljaj poslije gola, to su slike koje ću zauvijek pamtiti. Putevi se u fudbalu mijenjaju, ali ono što smo mi doživjeli zajedno se ne briše. Odlazim iz Torina sa mnogo uspomena, ali zahvalan i svjestan šta sam sve ostavio iza sebe. Došao sam sa željom da postanem dio istorije kluba, odlazim sa znanjem da će Juventus zauvijek biti dio moje istorije. Hvala svima", zaključio je Vlahović.

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(MONDO)