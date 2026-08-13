Fabricio Romano tvrdi da je Crvena zvezda potpisala ugovor sa Albertom Rijerom, španskim stručnjakom koji će biti novi trener srpskog kluba.

Izvor: (AP Photo/Andres Kudacki)

Fudbalski klub Crvena zvezda sezonu nastavlja sa španskim stručnjakom na klupi. Odmah nakon rastanka sa Dejanom Stankovićem isplivalo je da bi prvi kandidat za upražnjenu klupu mogao da bude Albert Rijera, a ta informacija sada je dobila potvrdu i od najbolje obavještenog insajdera.

Vidi opis "Albert Rijera je upravo potpisao za Zvezdu": Javio najuticajniji svjetski insajder i otkrio detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LATO KLODIAN/ANA-MPA/INTIME SPORTS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ANTONIO BAT/EPA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: EPA/LATO KLODIAN Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: LUKASZ JURGA/ARENA AKCJI / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA/KOTE RODRIGO Br. slika: 6 6 / 6 AD

Oglasio se Fabricio Romano, koji tvrdi da je Albert Rijera potpisao ugovor kojim postaje novi trener Crvene zvezde. Sve detalje ovog posla ugovorio je hrvatski agent Endi Bara, koji je već godinama veoma uticajan u evropskom fudbalu. Između ostalog, on je jesenas dolazio u Beograd i gledao mečeve Zvezde, dok se Rijera pominjao kao nasljednik Vladana Milojevića.

Albert Riera has just signed his contract as new Red Star Belgrade head coach.



Deal completed for former Eintracht Frankfurt coach, all done with his agent Andy Bara from Niagara agency.pic.twitter.com/DoP1kvErAt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 13, 2026

Očekuje se da Albert Rijera i Crvena zvezda potpišu ugovor na dvije i po godine, a klub će odmah imati visoka očekivanja od novog šefa stručnog štaba. Nekadašnji španski fudbaler debitovaće na klupi protiv Viktorije iz Plzenja narednog četvrtka, u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope. Trebalo bi do tada da "trgne" ekipu i podigne je nakon brukanja protiv Hapoel Berševe.

Rijera je do sada u karijeri radio kao trener Olimpije iz Ljubljane, Celja, Bordoa, ponovo Celja i na kraju Ajntrahta iz Frankurta. U njemačkom fudbalu zadržao se veoma kratko, a nije bio baš zadovoljan onim što je zatekao u Bundesligi. Vidjećemo koliko će ga impresionirati srpski fudbal i velike ambicije Zvezdinih navijača.