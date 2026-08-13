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"Albert Rijera je upravo potpisao za Zvezdu": Javio najuticajniji svjetski insajder i otkrio detalje

"Albert Rijera je upravo potpisao za Zvezdu": Javio najuticajniji svjetski insajder i otkrio detalje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fabricio Romano tvrdi da je Crvena zvezda potpisala ugovor sa Albertom Rijerom, španskim stručnjakom koji će biti novi trener srpskog kluba.

Albert Rijera potpisao sa Crvenom zvezdom Izvor: (AP Photo/Andres Kudacki)

Fudbalski klub Crvena zvezda sezonu nastavlja sa španskim stručnjakom na klupi. Odmah nakon rastanka sa Dejanom Stankovićem isplivalo je da bi prvi kandidat za upražnjenu klupu mogao da bude Albert Rijera, a ta informacija sada je dobila potvrdu i od najbolje obavještenog insajdera.

Oglasio se Fabricio Romano, koji tvrdi da je Albert Rijera potpisao ugovor kojim postaje novi trener Crvene zvezde. Sve detalje ovog posla ugovorio je hrvatski agent Endi Bara, koji je već godinama veoma uticajan u evropskom fudbalu. Između ostalog, on je jesenas dolazio u Beograd i gledao mečeve Zvezde, dok se Rijera pominjao kao nasljednik Vladana Milojevića.

Očekuje se da Albert Rijera i Crvena zvezda potpišu ugovor na dvije i po godine, a klub će odmah imati visoka očekivanja od novog šefa stručnog štaba. Nekadašnji španski fudbaler debitovaće na klupi protiv Viktorije iz Plzenja narednog četvrtka, u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope. Trebalo bi do tada da "trgne" ekipu i podigne je nakon brukanja protiv Hapoel Berševe.

Rijera je do sada u karijeri radio kao trener Olimpije iz Ljubljane, Celja, Bordoa, ponovo Celja i na kraju Ajntrahta iz Frankurta. U njemačkom fudbalu zadržao se veoma kratko, a nije bio baš zadovoljan onim što je zatekao u Bundesligi. Vidjećemo koliko će ga impresionirati srpski fudbal i velike ambicije Zvezdinih navijača.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera fudbal

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