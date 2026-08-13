Zvezda pustila u prodaju karte za Plzenj: Poznate su cene, traži podršku navijača za Ligu Evrope

Crvena zvezda se oglasila i potvrdila da su puštene karte u prodaju za utakmicu sa Viktorijom Plzenj u Ligi Evrope.

Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Crvena zvezda ispala je iz Lige šampiona i sada traži put do Lige Evrope. Igraće u posljednjem kolu kvalifikacija protiv Viktorije Plzenj i prvi meč igra se na "Marakani" 20. avgusta (20 časova). Karte su puštene u prodaju, dok se čeka ime novog trenera koje će vjerovatno biti Albert Rijera.

"Prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope igra se u četvrtak 20. avgusta od 20 časova, a klub obavještava navijače da su karte puštene u prodaju onlajn danas. Prodaja na blagajnama odvijaće se od ponedjeljka do srijede od 10 do 18 časova, dok će u četvrtak blagajne da budu otvorene od 12 sati do početka utakmice", stoji u saopštenju kluba.

Karte za sjevernu tribinu su 600 dinara, za istočnu 1.000, za zapadnu 1.200 i za ložu "Siniša Mihajlović" 2.400 dinara.