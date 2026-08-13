logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Džejms to nikada ne radi": Lebron je cicija, njegov prijatelj otkrio iznenađujuće detalje

"Džejms to nikada ne radi": Lebron je cicija, njegov prijatelj otkrio iznenađujuće detalje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Lebron Džejms ne koristi roming i ne pali internet u inostranstvu uprkos ogromnoj zaradi i svemu što je uradio u karijeri.

Lebron Džejms ne koristi roming, štedi na internetu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lebron Džejms je samo od košarke u NBA karijeri zaradio 583 miliona dolara, ne računajući trenutni ugovor sa Filadelfijom. Još mnogo novca je zaradio od marketinga, sponzorstava i svega toga. Ali, uprkos svemu tome je cicija. Ispričao je to njegov nekadašnji saigrač i dobar prijatelj Kevin Lav. Ne želi da plaća internet u romingu u inostranstvu.

"Vidio sam to milion puta u Torontu. Pričaju o bogatstvu, ali neke stvari se ne vide. Iza kulisa ima nekih stvari. Recimo vožnja od aerodroma do hotela, ne koristi internet, čeka bežični internet. Onda od hotela do dvorane, čeka da se poveže na Wi-Fi tamo", rekao je Lav.

Priznao je da ga je popularni "kralj" potpuno šokirao takvim potezima.

"Ima dobra izjava od tih finansijskih stručnjaka da i mala rupa može da potopi veliki brod. Ali, to nije ni rupica zaista, to je ništa. Ali, cijenim to. Ljut sam malo, ali ko zna možda je dobro da se skloniš od telefona, ali to je roming", zaključio je Lav.

Tagovi

Lebron Džejms

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC