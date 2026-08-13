Lebron Džejms ne koristi roming i ne pali internet u inostranstvu uprkos ogromnoj zaradi i svemu što je uradio u karijeri.

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Lebron Džejms je samo od košarke u NBA karijeri zaradio 583 miliona dolara, ne računajući trenutni ugovor sa Filadelfijom. Još mnogo novca je zaradio od marketinga, sponzorstava i svega toga. Ali, uprkos svemu tome je cicija. Ispričao je to njegov nekadašnji saigrač i dobar prijatelj Kevin Lav. Ne želi da plaća internet u romingu u inostranstvu.

"Vidio sam to milion puta u Torontu. Pričaju o bogatstvu, ali neke stvari se ne vide. Iza kulisa ima nekih stvari. Recimo vožnja od aerodroma do hotela, ne koristi internet, čeka bežični internet. Onda od hotela do dvorane, čeka da se poveže na Wi-Fi tamo", rekao je Lav.

Vidi opis "Džejms to nikada ne radi": Lebron je cicija, njegov prijatelj otkrio iznenađujuće detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRIS TORRES/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/CHRIS TORRES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/CHRIS TORRES Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: (AP Photo/Jeff Chiu) Br. slika: 8 8 / 8

Priznao je da ga je popularni "kralj" potpuno šokirao takvim potezima.

"Ima dobra izjava od tih finansijskih stručnjaka da i mala rupa može da potopi veliki brod. Ali, to nije ni rupica zaista, to je ništa. Ali, cijenim to. Ljut sam malo, ali ko zna možda je dobro da se skloniš od telefona, ali to je roming", zaključio je Lav.