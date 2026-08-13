UŽIVO, ML VITEBSK – BORAC: Šok za Banjalučane - Bjelorusi pogodili u nadoknadi!

Borac od 19 časova gostuje ML Vitebsku u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Fudbaleri banjalučkog Borca u 19 časova u mađarskom Mezekevešdu nastaviće borbu za ligaški dio Konferencijske lige.
Ekipa Vinka Marinovića na neutralnom terenu igraće protiv bjeloruskog ML Vitebska i braniti gol prednosti iz prvog meča odigranog u Banjaluci.
Taj duel odlučio je Stefan Savić, a šampion BiH propustio je još nekoliko prilika da ostvari ubjedljivu prednost pred revanš sa Vitebskom, koji će biti jubilarni 50. meč crveno-plavih na međunarodnoj sceni.
"Potrebna je koncentracija svih 90 minuta. Naravno, imamo cilj, a to je da prođemo u naredno kolo i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i ispuniti sve zadatke koje ima pred sobom", poručio je trener Borca Vinko Marinović pred revanš sa Vitebskom.
Duel Vitebska i Borca igra se od 19 časova u mađarskom Mezekevešdu, a tekstualni prenos utakmice pratite na MONDU!
54' Pritisak Borca
Borac pritišće na startu drugog poluvremena, sada je Hrelja šutirao sa nekih 25 metara, ali direktno u golmana.
Počelo je drugo poluvrijeme!
Kraj prvog poluvremena - ML Vitebsk - Borac 1:0
Bjeloruski tim vodi nakon prvog poluvremena u kojem smo vidjeli tek udarca u okvir gola. Pavljučenko je u jednom trenutku spasio svoj gol i spriječio vođstvo Borca, na drugoj strani i Jurkas je imao dobru intervenciju poslije pokušaja Bosića i činilo se da će poluvrijeme biti završeno bez golova. Ipak pad koncentracije u posljednjim sekundama prvog dijela skupo je koštao crveno-plave, koji su ispustili prednost stečenu u prvoj utakmici u Banjaluci.
45+1' GOOOL! ML Vitebsk - Borac 1:0
Samo minut nadoknade pokazao je Medli, ali i to je bilo dovoljno Bjelorusima da stignu do pogotka. Nakon auta sa lijeve strane lopta je ubačena u srce šesnaesterca gdje se najbolje snašao Kleonis i poslao loptu u mrežu za vođstvo Vitebska nakon prvih 45 minuta.
60 sekundi nadoknade
39' Šanza za Juričića
Ubacio je Hrelja za Juričića, ali malo ipak previsoko, nije najbolje zahvatio glavom tu loptu napadač Borca i ona je otišla iznad prečke.
21' Opasno pred golom Jurkasa
Golman Borca nije na vrijeme izbacio loptu i dosuđen je korner nakon kojeg smo vidjeli gužvu u šesnaestercu, ali su uspjeli Banjalučani da izbiju loptu i tako otklone opasnost.
Žuti za Mesarovića
Aleksandar Mesarović je dobio žuti karton zbog oštrog starta nad Lukom Juričićem. Dobro je prošao fudbaler ML Vitebska, pošto je đonom nagazio napadača Borca.
10' Pavljučenko brani!
Sada je Pavljučenko spasio svoj tim. Hrelja je presjekao jedan pas, ušao u šesnaesterac i šutirao iskosa sa desne strane, ali je golman Vitebska to odbranio.
8' Prilika za Borac
Nakon ubacivanja Jojića iz slobodnog udarca pokušao je Borac da uputi nekoliko udaraca prema golu Pavljučenk, ali je to izblokirano, a potom je Majers šutirao daleko iznad gola.
6' Karolina blokira
Jurih Karolina izblokirao je pokušaj jednog fudbalera ML Vitebska. Potom je Borac imao brzu akciju, ali je Savić fauliran.
Počeo je meč u Mezekevešdu
Uskoro počinje meč
Promjene u odbrani i napadu ML Vitebska
Trener ML Vitebska Filip Sokolonski napravio je nekoliko izmjena u odnosu na prvi meč u Banjaluci. Umjesto isključenog Mohamadija u startnih 11 je sada Maskalenčink, vratio se kapiten Balanovič, a ima i jedna promjena u napadu.
ML VITEBSK: Pavljučenko, Balanovič, Volkov, Gomano, Maskalenčik, Gromiko, Bočarov, Mesarović, Bosić, Koncevoj i Kleonis.
Štoperski duo Majers - Karolina ispred Jurkasa!
Odmorio je VInko Marinović više od pola tima na prvenstvenoj utakmici protiv Veleža i sada vratio nekolicinu startera. Na golu je ponovo Mladen Jurkas, a sada će ispred njega biti štoperski duo Majers - Karolina, što je prvi put otkako se Bart Majers vratio u Borac.
Ovo je početnih 11 Borca:
Jurkas, Rogan, Majers, Karolina, Erera, Ogrinec, Jojić, Roguljić, Hrelja, Savić i Juričić.
Ovdje gostuje Borac!
Bjeloruski ML Vitebsk evropske utakmice igra na neutralnom terenu u mađarskom Mezekevešdu. U pitanju je gradić na sjeveroistoku zemlje koji ima oko 17.000 stanovnika i od Banjaluke je udaljen nešto manje od 600 kilometara.Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić
Pogledajte i kadrove koje je zabilježio reporter MONDA!
Ovako izgleda Mezekevešd, gradić u Maðarskoj gdje će Borac gostovati bjeloruskom ML Vitebsku.pic.twitter.com/DfvQ6YJ26p— Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)August 13, 2026
Kako su stigli do trećeg kola?
ML Vitebsk je kao i Borac igrao kvalifikacije za Ligu šampiona u kojem je eliminisan od Univerzitatee Krajova koja je dva puta slavila (4:1, 1:0). Bjelorski tim nastavio je takmičenje u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu gdje je izbacio Sutjesku iz Nikšića pobjedama 3:0 u prvom meču i 2.1 u revanšu.
Sličan put imao je i banjalučki Borac koji je u kvalifikacijama za Ligu šampiona eliminisan od Levskog koji je nakon remija 1:1 u Banjaluci u revanšu u Sofiji slavio sa ubjedljivih 4:0. Crveno-plavi su potom u drugom kolu kvalifikacija za Konterencijsku ligu izbacili moldavski Petrokub, pošto su nakon pobjede 3:0 u Banjaluci remizirali 3:3 u revanšu.
Na centru "malerozni" Medli!
Revanš utakmicu ML Vitebsk - Borac sudi engleski sudija Endrju Medli. Banjalučani ga ne pamte po dobrom jer je Englez prije mjesec dana sudio revanš meč kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog kada je bugarski šampion na svom terenu slavio 4:0. Njegovi pomoćnici večeras su Nil Dejvis i Ejkil Hoson, a četvrti sudija je Tomas Bramal. VAR sudija je Metju Donohju, a njegov pomoćnik je Pol Hauard.Izvor: Mark Fletcher, MI News & Sport / Alamy / Profimedia
Dobro došli!
Dobro došli an tekstualni prenos revanša trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između bjeloruskog ML Vitebska i Borca iz Banjaluke.