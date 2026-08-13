UŽIVO, ML VITEBSK – BORAC: Šok za Banjalučane - Bjelorusi pogodili u nadoknadi!

Borac od 19 časova gostuje ML Vitebsku u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Fudbaleri banjalučkog Borca u 19 časova u mađarskom Mezekevešdu nastaviće borbu za ligaški dio Konferencijske lige.

Ekipa Vinka Marinovića na neutralnom terenu igraće protiv bjeloruskog ML Vitebska i braniti gol prednosti iz prvog meča odigranog u Banjaluci.

Taj duel odlučio je Stefan Savić, a šampion BiH propustio je još nekoliko prilika da ostvari ubjedljivu prednost pred revanš sa Vitebskom, koji će biti jubilarni 50. meč crveno-plavih na međunarodnoj sceni.

"Potrebna je koncentracija svih 90 minuta. Naravno, imamo cilj, a to je da prođemo u naredno kolo i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i ispuniti sve zadatke koje ima pred sobom", poručio je trener Borca Vinko Marinović pred revanš sa Vitebskom.

Duel Vitebska i Borca igra se od 19 časova u mađarskom Mezekevešdu, a tekstualni prenos utakmice pratite na MONDU!