logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanovnike i turiste evakuišu čamcima: Dramatična situacija na Halkidikiju, stravični snimci požara

Stanovnike i turiste evakuišu čamcima: Dramatična situacija na Halkidikiju, stravični snimci požara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Na Halkidikiju, požar zahvata kuće u Siviriju, dok se stanovnici i turisti evakuišu čamcima.

Drama na Halkidikiju: Požar stigao do kuća u Siviriju, turiste i mještane evakuišu čamcima Izvor: Facebook

Dramatični snimci iz Sivirija na Kasandri, na Halkidikiju, pokazuju kako plamen zahvata kuće u naselju, dok veliki požar koji od podneva bijesni na ovom području nastavlja da se širi.

Na snimcima se vide veliki plamen i gust dim nad kućama u Siviriju. Situacija je posebno teška zbog snažnog vjetra koji otežava rad vatrogasaca, dok mještani i turisti napuštaju područje po uputstvima nadležnih.

"Požar je stigao do Sivirija. Velika katastrofa", rekao je bivši gradonačelnik Kasandre Kostas Papajanis, koji se nalazi na terenu.

Stanovnike i brojne turiste evakuišu čamcima. Na stotine ljudi čeka na plaži da uđu u čamce za evakuaciju.

Požar je najprije izbio u niskom rastinju, a potom se proširio na šumsko područje i stigao do naselja. Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila i kuće.

Predsjednik Ljekarske komore Halkidikija Panajotis Cialukis apelovao je na stanovnike i posjetioce da bez odlaganja postupaju prema uputstvima broja 112, Vatrogasne službe i Civilne zaštite.

On je upozorio da se situacija može veoma brzo promijeniti i apelovao na građane da ne prilaze požarištu i da ne odlažu evakuaciju kako bi uzeli lične stvari. Poseban oprez preporučio je starijima, djeci, trudnicama i osobama sa srčanim i respiratornim problemima.

Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom, dok dramatične scene iz Sivirija pokazuju razmjere požara koji je stigao do samog naselja.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Požari Grčka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ