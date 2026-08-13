Stanovnike i turiste evakuišu čamcima: Dramatična situacija na Halkidikiju, stravični snimci požara

Na Halkidikiju, požar zahvata kuće u Siviriju, dok se stanovnici i turisti evakuišu čamcima.

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Dramatični snimci iz Sivirija na Kasandri, na Halkidikiju, pokazuju kako plamen zahvata kuće u naselju, dok veliki požar koji od podneva bijesni na ovom području nastavlja da se širi.

Na snimcima se vide veliki plamen i gust dim nad kućama u Siviriju. Situacija je posebno teška zbog snažnog vjetra koji otežava rad vatrogasaca, dok mještani i turisti napuštaju područje po uputstvima nadležnih.

"Požar je stigao do Sivirija. Velika katastrofa", rekao je bivši gradonačelnik Kasandre Kostas Papajanis, koji se nalazi na terenu.

Stanovnike i brojne turiste evakuišu čamcima. Na stotine ljudi čeka na plaži da uđu u čamce za evakuaciju.

Požar je najprije izbio u niskom rastinju, a potom se proširio na šumsko područje i stigao do naselja. Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila i kuće.

Predsjednik Ljekarske komore Halkidikija Panajotis Cialukis apelovao je na stanovnike i posjetioce da bez odlaganja postupaju prema uputstvima broja 112, Vatrogasne službe i Civilne zaštite.

On je upozorio da se situacija može veoma brzo promijeniti i apelovao na građane da ne prilaze požarištu i da ne odlažu evakuaciju kako bi uzeli lične stvari. Poseban oprez preporučio je starijima, djeci, trudnicama i osobama sa srčanim i respiratornim problemima.

Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom, dok dramatične scene iz Sivirija pokazuju razmjere požara koji je stigao do samog naselja.

(Telegraf/MONDO)