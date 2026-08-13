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Motociklista poginuo u sudaru kod Banjaluke

Motociklista poginuo u sudaru kod Banjaluke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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U mjestu Kola kod Banjaluke jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista. Uviđaj je u toku.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U mjestu Kola kod Banjaluke jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je, kako saznaje Srna, poginuo motociklista.

"Policijskoj upravi Banjaluka je oko 7.40 časova prijavljeno da se u mjestu Kola, kod osnovne škole, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl", rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

U toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Banjaluka motor

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