Motociklista poginuo u sudaru kod Banjaluke

U mjestu Kola kod Banjaluke jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista. Uviđaj je u toku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U mjestu Kola kod Banjaluke jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je, kako saznaje Srna, poginuo motociklista.

"Policijskoj upravi Banjaluka je oko 7.40 časova prijavljeno da se u mjestu Kola, kod osnovne škole, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl", rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

U toku je uviđaj kojim rukovodi tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.