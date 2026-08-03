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Teška nesreća kod Banjaluke: Sedmoro povrijeđenih u sudaru dva auta

Teška nesreća kod Banjaluke: Sedmoro povrijeđenih u sudaru dva auta

Autor Dragana Božić Izvor atv
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Sedam osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Jošikova voda (Bistrica) u Banjaluci.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U frontalnom udesu su učestvovala dva putnička vozila, objavio je ATV.

Policija obavlja uviđaj na mjestu događaja, a nije bilo obustave saobraćaja.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Banjaluka

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Hvala što ste poslali vijest.

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