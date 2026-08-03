Teška nesreća kod Banjaluke: Sedmoro povrijeđenih u sudaru dva auta

Sedam osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Jošikova voda (Bistrica) u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U frontalnom udesu su učestvovala dva putnička vozila, objavio je ATV.

Policija obavlja uviđaj na mjestu događaja, a nije bilo obustave saobraćaja.

(Mondo)